V SR sa liek považuje viac za tovar, upozornil šéf lekárnickej komory

Bratislava 23. mája (TASR) - Na Slovensku sa liek viac považuje za tovar ako za liečebný nástroj, tvrdí prezident Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) Ondrej Sukeľ. "Bolo by vhodné legislatívne i v rámci spoločenského vnímania rozdeliť chápanie, pokiaľ je liek ešte tovarom a kedy začína byť liečebným nástrojom, kedy je prostriedkom, s ktorým má zaobchádzať odborne spôsobilá osoba s cieľom pomoci pacientovi," povedal v stredu pri príležitosti 20. výročia zákona o liekoch.



Sukeľ tiež spomenul "sporné" ustanovenia, ktoré priniesla posledná novelizácia právnej normy. „Prvým bolo zavedenie povinnosti pre odborných zástupcov farmaceutov v lekárňach, pričom tieto povinnosti nie sú dostatočne kryté kompetenciami, ktoré títo ľudia majú, a teda pôjde skôr o osobné hrdinstvo konkrétnych farmaceutov, či si dokážu u zamestnávateľa vyjednať nejaké kompetencie, ktoré im umožnia tieto povinnosti aj plniť, aby sa nestalo to, že držiteľ povolenia alebo vlastník lekárne urobí nejaký krok, pričom následky si odnesie farmaceut, ktorý za to bude pred zákonom zodpovedný,“ povedal.



Za problém považuje aj novú definíciu lekárenských pohotovostných služieb, s ktorou principiálne SLeK problém podľa slov jeho prezidenta nemá. Poukazuje však na to, že táto služba môže byť jedinou pohotovostnou službou zo všetkých povolaní, ktorá nie je nejakým spôsobom finančne kompenzovaná. Ako dodal Sukeľ, Slovenská lekárnická komora zvažuje možnosť návštevy prezidenta Andreja Kisku, ktorý by zákon mohol poslať späť na prerokovanie do parlamentu. Nevylúčil ani možnosť podania na Ústavný súd SR.



Sukeľ, naopak, privítal, že odborní zástupcovia budú musieť po novom aj fyzicky navštíviť aj priestory lekární. Rovnako budú zodpovední aj za to, či s liekmi manipulujú odborne spôsobilé osoby. Výkon ich povinností bude kontrolovať Štátny ústav pre kontrolu liečiv. „Nový zákon má potenciál problémy vyčistiť. Zrejme bude musieť nastať to, aby konkrétny zodpovedný farmaceut niesol reálnu právnu zodpovednosť za svoju činnosť, čo by malo mať za následok to, že sa trh spamätá,“ poznamenal Sukeľ.