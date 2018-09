VIETOR spôsobil škody: Spadnuté stromy i domácnosti bez energie

Najviac postihnutými lokalitami sú okolie Banskej Bystrice, Kysuce, Orava a Liptov.

Žilina 24. septembra (TASR) – Hasiči v Žilinskom kraji absolvovali od nedele (23.9.) večera do pondelka rána v súvislosti so zlou poveternostnou situáciou 21 zásahov. TASR o tom informoval Marek Panák z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Žiline.



Doplnil, že pri zásahoch išlo o odstraňovanie spadnutých stromov na komunikáciách, odstraňovanie spadnutého betónového elektrického stĺpa z vozovky a technický zásah pri dopravnej nehode, pri ktorej osobné auto narazilo do spadnutého stromu. "Celkovo zasahovalo 62 profesionálnych hasičov, desať členov dobrovoľného hasičského zboru a bolo nasadených 21 kusov hasičskej techniky," uviedol Panák.



V Žiline zasahovali hasiči spolu päťkrát, v Ružomberku jedenkrát, v Dolnom Kubíne štyrikrát, v Čadci päťkrát, v Námestove a Liptovskom Mikuláši zasahovali dvakrát. "Členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Suchá Hora zasahovali jedenkrát a jedenkrát zasahovali i členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Habovka," dodal Panák.



Na strednom Slovensku je bez elektriny ešte asi 2500 odberných miest Na strednom Slovensku zostáva bez elektrickej energie ešte asi 2500 odberných miest. TASR o tom informoval hovorca Stredoslovenskej distribučnej (SSD), a.s., Žilina Miroslav Gejdoš.



Doplnil, že zhruba tisícka domácností nemá elektrinu vo Východnej v okrese Liptovský Mikuláš. "Desiatky až stovky odberateľov čakajú na odstránenie poruchy aj v Ľubochni, v Oravskom Podzámku a v kysuckej Vychylovke. SSD riešila od rána rozsiahle výpadky tiež v okolí Banskej Bystrice. Pracovníci údržby už pripojili všetkých dotknutých s výnimkou obyvateľov Starých Hôr, konkrétne časti Polkanová. V tejto oblasti potrebujú vymeniť izolátor v ťažšie dostupnom teréne, ale mali by to stihnúť v najbližších hodinách," uviedol hovorca SSD.



Distribučná spoločnosť podľa neho vynakladá maximálne úsilie, aby odstránila všetky poruchy čo najskôr. "Terénni pracovníci však musia rešpektovať bezpečnostné pravidlá aj vonkajšie okolnosti. V niektorých prípadoch môže preto obnovenie dodávky elektriny trvať aj niekoľko hodín. Predpokladáme však, že ak sa nestane nič mimoriadne, všetci odberatelia by mali mať prúd počas dnešného dňa," vysvetlil Gejdoš.



"SSD začala evidovať nárast poruchovosti zhruba od tretej hodiny ráno v dôsledku silného vetra na území stredného Slovenska. O ôsmej hodine bolo bez elektriny viac ako 12.000 odberných miest. Väčšina porúch postihla vedenia vysokého napätia," dodal hovorca SSD.