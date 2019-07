Uskutočnil sa prvý deň pojednávania v kauze zmeniek TV Markíza

Na pondelkovom pojednávaní v kauze televíznych zmeniek predniesol prokurátor Šanta obžalobu, v ktorej tvrdí, že Marian K. a Pavol R. zmenky sfalšovali.

Pezinok 22. júla (TASR) – Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku sa v pondelok prvýkrát pojednávalo v kauze televíznych zmeniek. V nej sú obžalovaní Marian K. a Pavol R., ktorí mali falšovať zmenky a mariť spravodlivosť. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ján Šanta súdu predložil piatu zmenku, o ktorej sa doteraz nevedelo, obhajcovia Pavla R. namietajú nezákonnosť dôkazu a sťažujú sa na prípravné konanie. Pavol R. zo sporu obviňuje svoju niekdajšiu spoločníčku v televízii Markíza Sylviu Volzovú.



Na pondelkovom pojednávaní v kauze televíznych zmeniek predniesol prokurátor Šanta obžalobu, v ktorej tvrdí, že Marian K. a Pavol R. zmenky sfalšovali. K doteraz známym dôkazom pripojil aj údajnú piatu zmenku, ktorú podľa jeho slov získala polícia z operatívnej činnosti až po vznesení obžaloby. Tento dôkaz namietal obhajca obžalovaných Marek Para s tým, že nejde o originál zmenky.



Na otázku TASR odkiaľ má prokurátor zmenku, reagoval prokurátor tak, že sa nechce vyjadrovať k dôkazu, ktorý zatiaľ nebol na súde vykonaný, očakáva, že sa tak stane v najbližších pojednávacích dňoch. Na kritiku prípravného konania zo strany obžalovaného a obhajoby Šanta uviedol, že kritika je úplne prirodzená vec „a súčasť obrany každého obžalovaného. Súd obžalobu prijal a to je podstatná odpoveď na vašu otázku“.



Súčasťou kritiky prípravného konania je aj odmietnutie polície vypočuť bývalú manželku Pavla R. Vieru Ruskovú. Tá vie podľa Pavla R. dosvedčiť existenciu zmeniek. „Orgány činné v trestnom konaní v prípravnom konaní takýto dôkaz nepovažovali za potrebné vykonať,“ uviedol Šanta.



Obhajoba Pavla R. stojí aj na tvrdení, že vyrovnanie s Gamatexom vo výške 80 miliónov korún je „hlúposť do neba volajúca“ vzhľadom na to, že mala Markíza a jej licencia podľa neho oveľa vyššiu hodnotu. Riešením boli podľa neho zmenky, čo mal navrhnúť údajne zavraždený právnik Ernest Valko. Ten bol podľa slov Pavla R. právnym zástupcom Sylvie Volzovej. V tom istom čase bol Valko podpredsedom Rady pre rozhlasové a televízne vysielanie, čo by podľa obhajcu Markízy Daniela Lipšica znamenalo konflikt záujmov. „Nehrajme sa tu na spravodlivých a spravodlivejších,“ bola reakcia obžalovaného.



Pojednávanie bude pokračovať v utorok o 9.00 h. Marian K. sa nezúčastní ani na jednom zo šiestich pojednávacích dní.



Obžalovaní Marian K. a Pavol R. podľa obžaloby prokurátora „po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom A., ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky, ktoré predložili ako prílohy na vydanie platobných rozkazov".



Marian K. je obvinený aj za objednávku vraždy Jána Kuciaka a Pavol R. je obžalovaný z objednávky vraždy Silvie Volzovej. Na súde ju obvinil zo zavinenia situácie, ktorá viedla k predmetným zmenkám. Na súde svoju vinu odmieta. Ani prokurátor ani obžalovaní nepripúšťajú dohodu o vine a treste.