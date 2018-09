Na Svetový deň školského mlieka sa budú odmeňovať šikovní školáci

Prvú cenu a zároveň najšťastnejšiu kravičku majú žiaci zo 4.A zo Základnej školy (ZŠ) v Tomášove.

Bratislava 26. septembra (TASR) - Na Svetový deň školského mlieka, ktorý tento rok pripadne na stredu 26. septembra, slávnostne odovzdajú zástupcovia Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka (SZPM) a Slovenského mliekarenského zväzu (SMZ) prvú, druhú a tretiu cenu z Veľkej súťaže s kravičkou. Tá odštartovala symbolicky v máji na Svetový deň mlieka.



Prvú cenu a zároveň najšťastnejšiu kravičku majú žiaci zo 4.A zo Základnej školy (ZŠ) v Tomášove, ktorým výhru, interaktívnu tabuľu, výlet na farmu a balík slovenských mliečnych výrobkov, príde odovzdať prezident SMZ Stanislav Voskár. Školáci v tento deň absolvujú aj výlet na farmu, kde navštívia svoju adoptovanú kravičku. "Prostredníctvom súťaže v rámci projektu Adoptuj kravičku napĺňame ciele našej kampane, a to zvýšenie spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pôvodom zo Slovenska. Naši školáci mali skvelú motiváciu hrať a vyhrať, a tí najlepší získajú nielen vecné ceny, ale aj zážitok v podobe návštevy farmy a svojej adoptovanej kravičky na PD Veselé," povedal Voskár.



Druhú cenu pre školský kolektív odovzdá šikovným žiakom Margita Štefániková, riaditeľka SZPM na farme v Oponiciach, kam sa na výlet za svojou kravičkou vyberú žiaci 1.A až 3.A triedy Usilovné včielky zo ZŠ s MŠ Kolíňany. "Školský kolektív, ktorý získal druhú cenu v našej súťaži, sa môže tešiť na návštevu farmy a svojej kravičky, ako aj na množstvo mliečnych dobrôt. Vďaka výletu majú možnosť spoznať, ako vyzerá život na farme zblízka. Zároveň deti zistia, odkiaľ k nim mlieko prichádza a koľko práce a starostlivosti stojí za 'obyčajným' pohárom mlieka, ktorý denne dostávajú na stôl. Sme radi, že sa školáci aktívne zapájajú do nášho projektu Adoptuj kravičku a dúfame, že ich bude stále viac. Neadoptované kravičky totiž čakajú na svojich virtuálnych majiteľov po celom Slovensku," povedala Štefániková, ktorá odovzdá cenu aj pre triedu umiestnenú na 3. mieste, ktorou je 1.A trieda na Škultétyho ulici v Nitre.



Kolektívy spolu doteraz použili vyše 167.000 EAN kódov slovenských mliečnych výrobkov označených SK oválom, čo predstavuje priemerne 6423 kódov na jednu triednu kravičku. Na uskutočnenie adopcie pritom jednotlivcom stačí 10 a skupine (kolektívu) 40 EAN kódov.



"Je dôležité, aby deti na školách mali zaradené mlieko a mliečne výrobky do denného stravovania. Mlieko je úžasná, priam zázračná potravina. Obsahuje živočíšne bielkoviny, ľahko stráviteľný tuk, vitamíny a dôležité minerálne látky. Obsahuje aj mliečny cukor – laktózu – vďaka nemu má mlieko takú lahodnú chuť. Laktóza je ľahko stráviteľná a je veľmi potrebná pre rast tela. Pomáha telu, aby vstrebalo vápnik, ktorý je zase nevyhnutný na rast a stavbu kostí. Preto hlavne deti, ktoré rastú, by mali piť mlieko a jesť mliečne výrobky denne," dodala Štefániková.