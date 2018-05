Na tiesňovej linke 155 zvoní telefón každých 23 sekúnd

Operačné stredisko ZZS riadi a koordinuje činnosť 280 posádok záchrannej zdravotnej služby na Slovensku vrátane siedmich posádok leteckých záchranárov.

Bratislava 15. mája (TASR) - Každých 23 sekúnd zazvoní telefón na tiesňovej linke 155, na ktorej operátori záchrannej zdravotnej služby prijímajú hovory ľudí so žiadosťou o pomoc pri zdravotných ťažkostiach. Za rok 2017 to bolo vyše 1,3 milióna hovorov, priblížila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) SR Alena Krčová.



Náročnú prácu operátorov pripomína utorkový Deň tiesňovej linky 155. "Celý rok, sedem dní v týždni a 24 hodín denne pomáhajú ľuďom v tiesni. Úcta patrí aj záchranárom, ktorých operátori vysielajú k pacientom do terénu, aby im pomohli, ošetrili ich a v prípade potreby previezli do nemocnice," uviedla Krčová.



Operačné stredisko ZZS riadi a koordinuje činnosť 280 posádok záchrannej zdravotnej služby na Slovensku vrátane siedmich posádok leteckých záchranárov. Operátori v ôsmich operačných strediskách, ktoré sú v krajských mestách, nepretržite prijímajú telefonické volania.



Ich úloha je o to náročnejšia, že nemajú priamy fyzický kontakt s pacientom, spoliehajú sa iba na informácie od volajúcich, ktorí nie vždy dokážu podať relevantné informácie. Vyskytujú sa tiež prípady, keď je volajúci agresívny, prípadne volá o pomoc k niekomu, koho len videl, ale nepomohol mu.



V najvážnejších prípadoch operátor inštruuje volajúceho, ako poskytnúť prvú pomoc, napríklad pri život ohrozujúcich stavoch, pri náhlych pôrodoch, prípadne mu telefonicky asistuje pri oživovaní. "V takýchto situáciách závisí život pacienta od spolupráce volajúceho, jeho skúseností a ochoty. Zvykneme hovoriť, že spolupracujúci volajúci je očami a rukami operátora ZZS," uzavrela Krčová.