VIDEO: Na UK bude študovať 115 nových študentov v rámci Erasmus+

Bratislava 12. februára (TASR) – Na Univerzite Komenského v Bratislave bude v rámci letného semestra akademického roka 2017/2018 študovať 115 nových študentov prostredníctvom programu Erasmus+. Ako uviedla prorektorka UK pre medzinárodné vzťahy Daniela Ostatníková, študenti pochádzajú z 19 krajín Európy.



Najviac ich prichádza z Portugalska. Za nimi nasledujú študenti z Turecka, Francúzska a Talianska. "Najväčší počet zahraničných študentov bude študovať na Fakulte managementu UK, ale aj na Filozofickej fakulte a Právnickej fakulte," skonštatovala Ostatníková. Dodala, že v ostatných rokoch vidieť výrazný nárast študentov, ktorí prichádzajú študovať na Slovensko. Okrem študentov z krajín EÚ, do Bratislavy pricestovali aj študenti z Ukrajiny a Srbska v rámci rôznych projektov. Letný semester sa začína v pondelok 19. februára, dovtedy sa budú mladí ľudia zo zahraničia s krajinou zoznamovať a zvykať si na nové podmienky.



"Môj priateľ bol na Slovensku a páči sa mi váš jazyk," povedala Cornelia z Viedne s tým, že sa chce slovenčinu aj naučiť. Podľa jej ďalších slov na Slovensku bola už pred troma rokmi na prázdninách. '' Na UK prišiel študovať aj Sebastian z Nemecka, ktorý sa chce tiež naučiť niečo po slovensky a okrem štúdia chce aj cestovať. "Chcel som mať trošku viac času na cestovanie a spoznať Slovensko lepšie. Lákala ma aj Bratislava ako mesto a blízkosť Rakúska a Maďarska," uviedol Dávid z Českej republiky, ktorý prišiel študovať do Bratislavy geografiu. Slovensko si vybral na základe odporúčania kamaráta, ktorý študoval v hlavnom meste vlani.







"V zimnom semestri študovalo na UK 350 zahraničných študentov," povedala Ostatníková. Z nich zhruba sto zostáva v Bratislave na celý akademický rok. "Mnohí z tých, ktorí prídu k nám na jeden semester, si to rozmyslia a požiadajú aj o ďalší semester pobytu," vysvetlila prorektorka. Opačným smerom idú študenti z UK. V tomto akademickom roku je ich 600, najviac mladých ľudí do zahraničia vyslala Fakulta managementu.