Na Univerzite Komenského sa už nebudú musieť používať papierové indexy

Mali by sme sa prispôsobiť my im a nie oni nám, povedal Rektor UK Marek Števček.

Bratislava 18. mája (TASR) – Akademický senát Univerzity Komenského (UK) v Bratislave v polovici mája odsúhlasil zrušenie povinnosti používať papierovú formu indexov s účinnosťou od 1. septembra. Informuje o tom univerzita na svojom profile na sociálnej sieti.



Podľa univerzity "indexy predstavujú istú historickú tradíciu univerzít, v modernej dobe technologickej sú však zbytočnou administratívou". Jednotlivé fakulty však majú možnosť v používaní indexov pokračovať po schválení uznesenia akademickým senátom fakulty.



Rektor UK Marek Števček v apríli v rozhovore pre TASR povedal, že chce k tejto zmene pristúpiť a postupne tak klasické papierové indexy nahradiť ich elektronickou verziou. Papierové indexy sú podľa Števčeka síce peknou nostalgickou spomienkou, ale mladí ľudia zmýšľajú inak. "Mali by sme sa prispôsobiť my im a nie oni nám," povedal vtedy.



Števček si nemyslí, že táto zmena z klasickej papierovej formy evidencie na elektronickú bude robiť problém napríklad starším profesorom. "Nemyslím si, že je to výhradne generačný problém. Poznám mnoho kolegov, ktorí sú odo mňa starší a sú veľmi moderní," poznamenal. Podľa neho môže prechodné obdobie, kým sa táto zmena na univerzite ujme, chvíľu trvať. Označil to však za "krok správnym smerom".