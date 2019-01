Na ÚS by podľa Duditša mali byť sudcovia, ktorí nerozhodujú svojvoľne

Zrušenie Mečiarových amnestií je podľa Duditša rozhodnutá vec, ale budú zrejme ešte debaty o tom, či to bolo ústavne najčistejšie a najideálnejšie riešenie.

Bratislava 23. januára (TASR) - Na Ústavnom súde SR by mali byť sudcovia, ktorí majú ďaleko od svojvoľného rozhodovania. Myslí si to kandidát na ústavného sudcu Ladislav Duditš, ktorý sa v stredu predstavil parlamentnému ústavnoprávnemu výboru na verejnom vypočutí.



Duditš neodpovedal na otázky o manželstvách homosexuálnych párov či gendrovej ideológii. Tvrdí, že odpovedať nemôže, lebo ako sudca musí byť v týchto otázkach zdržanlivý.



Svoje väzby Duditš nepovažuje za prekážku vo výkone funkcie ústavného sudcu. Vo svojom prejave tiež zdôraznil, že v justícii prežil celý svoj profesionálny život.



Pokiaľ ide o obsadenie ústavného súdu, myslí si, že by v ňom mali byť odborníci z rôznych oblastí. Myslí si, že je pripravený stať sa ústavným sudcom.