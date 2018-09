Na vstup do elitného pluku už vojaci nebudú potrebovať 2 roky v službe

Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) v tejto súvislosti ubezpečil, že zmena nespôsobí pokles kvality pluku.

Bratislava 30. septembra (TASR) - Uchádzači o službu v elitnom žilinskom piatom pluku špeciálneho určenia sa môžu do výberového konania prihlásiť hneď po absolvovaní základného výcviku. Doteraz museli predtým aspoň dva roky vykonávať štátnu službu profesionálneho vojaka. O zmene, ktorá bude platiť od 1. októbra, TASR informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Danka Capáková.



Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) v tejto súvislosti ubezpečil, že zmena nespôsobí pokles kvality pluku. "Na každého príslušníka elitného žilinského pluku budú naďalej kladené vysoké fyzické a psychické nároky. V piatom pluku môžu slúžiť iba tí najlepší z najlepších," vyhlásil



Podľa náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniela Zmeka k rozhodnutiu o zmene podmienok prispel aj demografický vývoj. Uvedomuje si však aj jej výhody. "Na jednej strane si efektívnejšie pretvoríme na náš obraz iným druhom vojska nepoznačeného vojaka – nováčika, na druhej strane budeme v menšej miere zaťažovať iné druhy síl preskupovaním ich príslušníkov k silám pre špeciálne operácie," vysvetlil.



Od pondelka (1.10.) sa tiež predlžuje doba platnosti výsledkov výberu úspešných uchádzačov z dvoch na štyri roky. Zároveň bude možné do konca roka 2021 prijať uchádzača, ktorý splnil podmienky podľa predchádzajúceho nariadenia a nebol do funkcie v 5. pluku prijatý.



Najbližšie kolá výberov do elitného pluku sa uskutočnia pravdepodobne v apríli a júni budúceho roka. "Bližšie informácie budú zverejnené na internetovej stránke www.regrutacia.sk. Uchádzači sa môžu bližšie informovať aj v regrutačných skupinách v krajskom meste podľa svojho trvalého bydliska," priblížila Capáková.