Na výjazdovom rokovaní vláda vyčlenila Rožňavu vyše 1,4 milióna eur

Rožňava 24. októbra (TASR) – Dovedna viac ako 1,4 milióna eur vo forme regionálneho príspevku na rekonštrukcie a projekty malého charakteru v mestách a dedinách dostane na základe aktuálneho rozhodnutia vlády SR Rožňavský okres. Uvoľnenie prostriedkov zo štátnej pokladnice odsúhlasil kabinet v stredu na svojom výjazdovom rokovaní v Rožňave.



„Pôvodný plán bol rozdeliť v danom okrese jeden milión eur. Na základe požiadavky primátora Rožňavy sa vláda rozhodla zvýšiť dotáciu pre mesto o ďalších 300.000 eur na revitalizáciu a rekonštrukciu Póschovej záhrady. Zároveň na základe požiadavky primátora Dobšinej bola pôvodná suma 35.000 eur na výstavbu polopodzemných odpadových kontajnerov v tomto meste zvýšená o 100.000 eur," konkretizoval premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Poslednou položkou, o ktorú bol príspevok zvýšený, je podľa jeho slov suma 10.000 eur pre dva folklórne súbory.



Z pôvodne plánovaného príspevku ide najviac financií – 250.000 eur - na rekonštrukciu časti chodníka na Námestí baníkov v Rožňave. Toto mesto dostane aj 50.000 eur na úpravu priestranstva pred fontánou pri baníckych kahancoch a 15.000 eur na rekonštrukciu oplotenia školského ihriska Základnej školy Juraja Hronca. Vláda odsúhlasila aj 30.000 eur pre obec Slavošovce na rekonštrukciu javiska, sociálnych zariadení a vybavenie sály kultúrneho domu, či 35.000 eur pre obec Gočovo na rekonštrukciu chodníka pre peších pozdĺž hlavnej cesty.



Ako ďalej premiér zdôraznil, v regióne došlo za posledné dva roky k výraznému poklesu nezamestnanosti. „Ak k 31. augustu 2016 bola nezamestnanosť v okrese Rožňave až na úrovni 20,73 percenta, k 30. septembru 2018 predstavuje už len úroveň 14,07 percenta. Čo je stále, samozrejme, vysoké číslo, ale ten nárast je dynamický a je podstatne rýchlejší, ako bol prirodzený pokles nezamestnanosti v rámci celej krajiny," uviedol Pellegrini.



Podľa ministra práce Jána Richtera (Smer-SD) sa v okrese zaviazali vytvoriť prostredníctvom akčného plánu do roku 2020 celkovo 1405 nových pracovných miest. „K dnešnému dňu je ich viac ako 2200. Neznamená to, že končíme, prijali sme ďalšie opatrenia, aby sa v tomto pozitívnom trende pokračovalo," avizoval Richter, podľa ktorého v regióne ubudlo aj 2000 dlhodobo evidovaných nezamestnaných. „Z nich bola jedna tretina Rómov," doplnil.



Medzi ďalšími témami rokovania bolo podľa Pellegriniho priestorové usporiadanie štátnej správy. „Napriek tomu, že Rožňava je malé mesto, odbory okresného úradu sídlia v niekoľkých budovách. Preto je daná úloha ministerstvu vnútra, aby v čo najkratšej dobe vyriešilo problém s hľadaním miesta, kde by bola štátna správa umiestnená," povedal premiér s tým, že vhodné priestory na tento účel by sa mali dať nájsť.



Členovia kabinetu hovorili tiež o bezpečnostnej situácii v okrese. „Je špecifický aj vzhľadom na vysokú mieru rómskej populácie. Musím však konštatovať, že krajský riaditeľ polície, krajský prokurátor aj predseda krajského súdu tento okres považujú za pokojný a bezpečný," zakončil Pellegrini.