Na výzvu na podporu opatrovateľskej služby pôjde o 19 mil. eur viac

Bratislava 19. októbra (TASR) – O takmer 16 miliónov eur zo zdrojov Európskej únie (EÚ) a takmer o 3 milióny zo štátneho rozpočtu boli aktuálne zvýšené financie na výzvu na podporu opatrovateľskej služby prostredníctvom dopytovo-orientovaného projektu. Médiá o tom v piatok informovala Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorá ju vyhlásila koncom júna.



Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy mohli žiadatelia predkladať od 17. augusta. „Prišli nám stovky žiadostí a začiatkom septembra sme uverejnili oznam o prečerpaní alokácie. Práve preto sme spolu s ministerstvom uvažovali o zvýšení objemu finančných prostriedkov na podporu opatrovateľskej služby. Od 9. októbra sa táto myšlienka stala realitou,“ zhrnul generálny riaditeľ agentúry Martin Ružička. Celkovo je na podporu opatrovateľských služieb vyčlenených viac ako 60 miliónov zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR.



Zároveň majú záujemcovia viac času na prípravu projektov. Ak sa chcú zapojiť do 2. kola, musia stihnúť podať svoj projekt do 9. novembra, a v rámci 3. kola do 7. januára 2019. Projekty budú hodnotené externe, priblížila agentúra.



Do výzvy sa môžu zapojiť záujemcovia, verejní aj neverejní poskytovatelia sociálnych služieb z celého Slovenska vrátane Bratislavského kraja. „Cieľom výzvy je zlepšenie prístupu k cenovo dostupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb,“ uviedol Ružička.



Podpora opatrovateľskej služby spočíva v príspevku na mzdu opatrovateľky vo výške 570 eur na jedno pracovné miesto.