Na Záhorí pokračuje testovanie vozidiel 4x4

Bratislava 27. júna (TASR) - Vo Vojenskom technickom a skúšobnom ústave (VTSÚ) Záhorie tento týždeň pokračuje testovanie obrnených viacúčelových vozidiel 4x4, v rámci ktorého overia ich technické parametre. „Výsledky testov budú následne tvoriť analytickú časť dokumentu, ktorý bude predložený na schválenie vláde SR,“ informoval minister obrany SR Peter Gajdoš (SNS).



"Počas prebiehajúcich skúšok bude overený skutočný stav základných parametrov, ktoré deklarujú výrobcovia jednotlivých vozidiel 4x4,“ spresnil minister. Zdôraznil, že zámerom testovania vozidiel vo VTSÚ Záhorie je zistiť, či testované vozidlá budú spĺňať stanovené operačné požiadavky Ozbrojených síl SR.



Celkovo bude testovaných 8 vozidiel, a to COBRA 2, EJDER YALCIN, PATRIOT a EAGLE ako štyri vozidlá, ktoré postúpili do druhého kola rokovaní a taktiež štyri vozidlá, ktoré boli počas výstavy IDEB 2018 prezentované ako novinky alebo zmodernizované verzie. Ide o GERLACH, PERUN, ALIGATOR MASTER 2 a SHERPA Light APC. "Parametre týchto vozidiel budú tiež overené počas testov tak, aby rezort obrany získal komplexný prehľad o technických parametroch čo najväčšieho počtu možných dodávateľov," ozrejmil šéf rezortu obrany.



Pripomenul, že obstaranie vozidiel 4x4 je v súlade s Dlhodobým plánom rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj Ozbrojených síl SR s výhľadom do roku 2030.