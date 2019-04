Na základných školách má dôjsť k liberalizácii výučby cudzích jazykov

K prehodnoteniu súčasného postavenia cudzích jazykov vo vzdelávaní ministerstvo školstva pristúpilo na základe komunikácie so školami, ale aj so zamestnávateľskými zväzmi.

Bratislava 15. apríla (TASR) – Na základných školách by malo od septembra dôjsť k liberalizácii výučby cudzích jazykov. Zmena by sa mala týkať výberu prvého cudzieho jazyka. Doteraz bola prvým cudzím jazykom povinne len angličtina. Odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva pre TASR potvrdil, že pre školy chce zaviesť možnosť ponúkať aj iný cudzí jazyk.



Malo by ísť o nemčinu, francúzštinu, ruštinu, taliančinu alebo španielčinu. "Výber povinného cudzieho jazyka bude pre školy dobrovoľný, teda bude na riaditeľovi školy, aký povinný cudzí jazyk ponúkne na vzdelávanie," priblížil rezort školstva. Pokiaľ sa žiak rozhodne pre iný prvý cudzí jazyk, angličtina sa pre neho stane druhým povinným jazykom.



K prehodnoteniu súčasného postavenia cudzích jazykov vo vzdelávaní ministerstvo školstva pristúpilo na základe komunikácie so školami, ale aj so zamestnávateľskými zväzmi. "Okrem toho, ovládanie viacerých cudzích jazykov, osobitne nemčiny a francúzštiny, ktoré sú jazykmi obchodu a kultúry, zabezpečuje lepšie uplatnenie sa na trhu práce," vysvetlil rezort školstva.



Zmena, ktorú navrhuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR bude pre školy dobrovoľná. „Ak sa však rozhodnú vyučovať povinne iný než anglický jazyk, budú na to musieť mať zabezpečené adekvátne podmienky, vrátane kvalifikovaných pedagógov,“ uzavrel rezort školstva.



Predpokladaná účinnosť zmeny je podľa ministerstva školstva naplánovaná na september.