Nadácia Aid to the Church in Need je laureátom ceny Path to peace

Bratislava 5. júna (TASR) – Pápežská nadácia Aid to the Church in Need (ACN) sa stala laureátom ceny Path to peace za rok 2019. Ocenenie jej bolo udelené 22. mája počas galavečera v americkom New Yorku.



"Náboženská sloboda patrí k základným ľudským právam. Je preto povinnosťou všetkých štátov a tiež medzinárodných mimovládnych organizácií chrániť osobné právo každého človeka na náboženskú slobodu," povedal Thomas Heine-Gelder, výkonný prezident ACN. Ocenenie podľa neho patrí najmä kresťanom, ktorí sú prenasledovaní, utláčaní, diskriminovaní a umlčovaní len pre svoju vieru.



Arcibiskup Bernardito Auza, stály pozorovateľ Svätej stole pri OSN a prezident Nadácie Path to peace, vyzdvihol zároveň jej publikácie, ktorá nadácia vydáva každé dva roky. Sú podľa neho najlepšími a najdetailnejšími správami popisujúcimi osobitne násilné dôsledky kresťanofóbie a stav náboženskej slobody v 196 krajinách sveta.



"Aj keď ešte dôležitejšia je práca, ktorú ACN koná priamo na miestach, kde kresťania nutne potrebujú pomoc," podotkol Auza. Pripomenul napríklad vedúcu rolu ACN na Ninivskej planine v Iraku pri príprave a uskutočnení tzv. "Marshallovho plánu" na obnovu domov, cirkevných budov či kostolov.



ACN bola založená v roku 1947 holandským kňazom, premonštrátom pátrom Werenfried van Straatenom (1913 – 2003). Primárnym cieľom bola pomoc utečencom a ľuďom vysídleným z ich domovov po skončení II. svetovej vojny. V súčasnosti podporuje každoročne prostredníctvom viac ako 5000 projektov po celom svete utláčaných a trpiacich kresťanov. V minulom roku prijala na financovanie svojich projektov od dobrodincov viac ako 110 miliónov eur.



Nadácia Path to peace podporuje rôzne aspekty misie Svätej stolice pri Organizácii spojených národov (OSN). Financuje tiež humanitárne projekty v rozvojových krajinách. Cenu nadácie dostal v minulosti napríklad kardinál Marion Zenari, apoštolský nuncius Vatikánu v Sýrii, princ Henrich Luxemburský či španielska kráľovná Sofia.