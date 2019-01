Naj mestom 2018 sa stal Sabinov, naj obcou Sedliacka Dubová

V súťaži miest sa na druhom mieste umiestnila Spiššká Nová Ves a na treťom Trnava.

Bratislava 25. januára (TASR) - Naj mestom Slovenska 2018 je Sabinov, naj obcou Sedliacka Dubová. Rozhodli o tom hlasy návštevníkov portálu Slovakregion, ktorý súťaž organizoval už po desiaty raz. Primátori a starostovia troch najúspešnejších miest a troch najúspešnejších obcí si svoje ocenenia mohli prevziať v piatok na výstave ITF Slovakiatour v Bratislave.



"Sabinov má bohatú históriu a má čo ponúknuť," zhodnotil dôvody výhry primátor Sabinova Michal Repaský, ktorý vyzdvihol napríklad spojenie mesta s filmom Obchod na Korze. Starosta Sedliackej Dubovej Ladislav Tomáň je zas presvedčený, že v hlasovaní obci s 530 obyvateľmi pomohli jej návštevníci. "Keď vchádzate do dediny, vidíte nádhernú scenériu dedinky, nad ktorou sa týči kostolík," opísal Tomáň, ktorý je jej starostom už šieste volebné obdobie.



V súťaži miest sa na druhom mieste umiestnila Spiššká Nová Ves a na treťom Trnava. Medzi obcami skončili ako druhé Smižany a tretia Nižná Olšava. "Do súťaže na portáli sú zapojené všetky mestá a obce. Hlasovať mohol každý, kto mal záujem podporiť nejaké mesto alebo obec. Stačilo sa zaregistrovať na portáli a odovzdať hlas," priblížil pravidlá organizátor súťaže Peter Jurík zo Slovakregion.



Súčasne sa konala aj súťaž o primátora/starostu Slovenska 2018. V kategórii primátor zvíťazil primátor Trnavy Peter Bročka, v kategórii starostov si cenu prevzala starostka Spišských Tomášoviec Zuzana Nebusová. Na rozdiel od hlasovania o mestách a obciach v prípade primátorov a starostov museli hlasujúci napísať, prečo si myslia, že by mal ich nominant zvíťaziť. Následne z piatich finalistov vybrala porota.