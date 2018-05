PRIESKUM: Najdôveryhodnejším ústavným činiteľom je prezident A. Kiska

Agentúra zisťovala mieru dôvery a nedôvery k vybraným politikom, najvyšším ústavným činiteľom a predsedom politických strán, ktoré dlhodobo prekračujú hranicu zvoliteľnosti do parlamentu.

Bratislava 10. mája (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska je najdôveryhodnejším najvyšším ústavným činiteľom, dôveruje mu 46,2 percenta opýtaných. Vyplýva to z najnovšieho aprílového prieskumu agentúry Focus. Na druhom mieste skončil premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorému verí 34,7 percenta opýtaných a trojicu najdôveryhodnejších politikov uzatvára predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) s 31,2-percentnou dôveryhodnosťou.



Štvrtým najdôveryhodnejším politikom je predseda SaS Richard Sulík (26,6 percenta), nasleduje predseda Mosta-Híd Béla Bugár (25,9 percenta). Predseda strany Smer-SD a bývalý premiér Robert Fico skončil na šiestom mieste, dôveruje mu 23,1 percenta respondentov.



Za Robertom Ficom sa umiestnili predseda OĽaNO Igor Matovič (23 percent) a predseda mimoparlamentného KDH Alojz Hlina (17,2 percenta). Na poslednom mieste skončil predseda ĽSNS Marian Kotleba, ktorému dôveruje 13,9 percenta a nedôveruje 83,5 percenta opýtaných.



Dôvera k politikom od posledného prieskumu klesla, žiadnemu politikovi nedôveruje viac ľudí ako v januárovom prieskume. Zároveň žiadny z politikov nemá dôveru viac než polovice respondentov. Najviac sa prepadli Andrej Kiska, Béla Bugár, Boris Kollár a Robert Fico. Každému z nich dôveruje o 7 percent opýtaných menej, než v predchádzajúcom prieskume.



Prieskum uskutočnila agentúra Focus v dňoch 24. až 30. apríla 2018 formou osobného dopytovania. Výberovú vzorku tvorilo 1005 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia. Respondentom bola položená otázka: "Do akej miery dôverujete alebo nedôverujete nasledujúcim politikom?".