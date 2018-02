NAJDÔVERYHODNEJŠÍMI politikmi sú: A. Kiska, A. Danko a B. Bugár

Agentúra zisťovala mieru dôvery a nedôvery k vybraným politikom – najvyšším ústavným činiteľom a predsedom politických strán, ktoré dlhodobo prekračujú hranicu zvoliteľnosti do parlamentu.

Bratislava 9. februára (TASR) - Verejnosť na Slovensku najviac dôveruje prezidentovi Andrejovi Kiskovi (52,6 percenta), predsedovi Národnej rady SR a SNS Andrejovi Dankovi (33,2 percenta) a predsedovi strany Most-Híd Bélovi Bugárovi (31 percent). Ukázal to januárový prieskum agentúry Focus.



Premiér Robert Fico (Smer-SD) je podľa tejto metodiky aktuálne až šiestym najdôveryhodnejším politikom, keď mu dôveru vyjadrilo 29,5 percenta účastníkov prieskumu. Pred premiéra sa dostali predsedovia opozičných strán SaS a Sme Rodina Richard Sulík (30,7 percenta) a Boris Kollár (30,5 percenta).



S väčším odstupom nasledujú líder OľaNO Igor Matovič 26,5 percenta) a predseda mimoparlamentného KDH Alojz Hlina (18,9 percenta). Predsedovi ĽSNS Marianovi Kotlebovi dôveruje 13,6 percenta Slovákov, Kotleba je zároveň najnedôveryhodnejším vybraným politikom, keď mu nedôveru vyjadrilo až 82,4 percenta účastníkov prieskumu.



Druhým najmenej dôveryhodným politikom je Matovič (70 percent) nasledovaný premiérom Ficom (67,7 percenta). Za nimi nasledujú Hlina (67 percent), Kollár a Bugár (zhodne 64,7 percenta), Sulík (64,6 percenta), Danko (63,1 percenta). Najmenšiu nedôveru vyjadrili respondenti prieskumu prezidentovi (44 percent).



Prieskum uskutočnila agentúra Focus v dňoch 23. až 28. januára 2018 formou osobného dopytovania. Výberovú vzorku tvorilo 1012 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia. Respondentom bola položená otázka: "Do akej miery dôverujete alebo nedôverujete nasledujúcim politikom?".