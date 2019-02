Najkrajšiu slovenskú kraslicu vytvoria mladé i staršie generácie

Podmienkou je do 20. marca osobne alebo poštou doručiť na adresu Oravského kultúrneho strediska (OKS) maximálne desať vlastnoručne zdobených kraslíc.

Dolný Kubín 21. februára (TASR) – Mladá aj staršia výtvarne nadaná generácia Slovákov i zahraniční krajania sa môžu prihlásiť do ďalšieho ročníka súťaže o najkrajšiu slovenskú kraslicu. Podmienkou je do 20. marca osobne alebo poštou doručiť na adresu Oravského kultúrneho strediska (OKS) maximálne desať vlastnoručne zdobených kraslíc.



Manažérka pre výtvarníctvo OKS Iveta Haplová informovala, že súťaž je vypísaná v troch vekových kategóriách - päť až 11 rokov, 12 až 18 rokov a nad 18 rokov. "Práce šikovných tvorcov posúdi porota zložená z výtvarníkov," priblížila.



Všetky súťažné práce budú prezentovať od 3. do 26. apríla na predajnej výstave v priestoroch OKS v Dolnom Kubíne. "Poslaním súťaže je poskytnúť priestor na prezentáciu vlastnej výtvarnej tvorby, podporiť a uchovať tradičné ľudové remeslá, vzory a techniky. Prostredníctvom výstavy chceme prezentovať zvykoslovie jarného slnovratu," doplnila Haplová s tým, že viac informácií záujemcom poskytnú pracovníci kultúrneho strediska.



Propozície súťaže sú dostupné na webovej stránke osvetadk.sk.