Najlepším mladým zoológom Slovenska v tomto roku je školák P. Lešo

Bojnice 5. júna (TASR) - Najlepším mladým zoológom Slovenska v tomto roku je školák Peter Lešo. Stal sa absolútnym víťazom tretieho ročníka Zoo Lympiády, ktorú pripravili Národná zoologická záhrada Bojnice, Knižnica Jána Kollára v Kremnici a občianske združenie Kremnické vrchy. Informoval o tom v stredu TASR Jaroslav Slašťan z odboru marketingu a propagácie bojnickej zoo.



Na súťažiacich aj v tomto ročníku Zoo Lympiády čakali štyri stanovištia. Museli preukázať svoje vedomosti zo sveta zvierat, prírody, ekológie a environmentálnych záťaží. "Do tretieho ročníka celonárodnej vedomostnej súťaže sa zapojilo 180 detí, žiakov a študentov z celého Slovenska. Každoročné zvyšovanie počtu súťažiacich svedčí o kvalite a popularite súťaže," skonštatoval Slašťan.



Deti a mládež súťažili v štyroch kategóriách, a to materské školy, prvý a druhý stupeň základných škôl a stredné školy. Pre každú kategóriu boli pripravené štyri stanovištia, ktoré boli rozdelené podľa tém: Tajomné mokrade, Príroda na počutie, Tajomstvá pod kožou a Životný štýl bez odpadu. "Tento rok sme pripravili aj praktické ukážky a otázky z environmentálnych záťaží, triedenia odpadu, znižovania jeho produkcie a predchádzania jeho vzniku cez Zero waste. Aj touto cestou sme chceli poukázať na tento veľký a naliehavý problém životného prostredia," priblížil Slašťan.



Súťažiaci tiež podľa neho museli správne určiť a zaradiť kostry a lebky vtákov a cicavcov, ako aj rôzne iné znaky a zvukové prejavy zvierat. "Všetci z nich aj napriek nepriaznivému počasiu preukázali veľké odhodlanie a chuť vyhrať," podotkol.



V kategórii materské školy si prvé miesto odniesla Natália Golhová, v kategórii prvý stupeň základných škôl to bol Peter Lešo. Spomedzi súťažiacich v kategórii druhý stupeň základných škôl uspel Jakub Markech a kategóriu stredné školy vyhrala Andrea Martinková.