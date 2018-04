Najväčší festival zdravého životného štýlu FITFEST

Viktor Vincze Foto: FITFEST

Bratislava 24. apríla (OTS) - Už si počul, že tie najdrahšie veci sú v živote zadarmo? Priatelia, rodina, zdravie, objatie, smiech, zábava, spomienky, prospešné informácie alebo skvelé rady? To všetko a ešte omnoho viac nájdete 16.-17.júna na FITFESTE - najväčšom festivale zdravého životného štýlu na Slovensku.Po väčšine festivalov ťa bolí hlavne hlava. Po FITFESTE ťa bude bolieť celé telo! Objav v sebe svaly s ambasádormi Viktorom Vinczem a známou bikini fitness Sabinou Plevákovou, v zóne, kde si môžeš vybrať z radu cvičení ako Pilates, Yoga, Crossfit a iné. Daj si po ňom poriadnu potréningovku v zóne, v ponuke zdravých pochúťok pre milovníkov veggie aj mässie. No nie že budeš potom vysedávať! S festivalom Fitfest meníme sedavú kultúru a využívame čas naplno. Preto pokračuj do zónya zorientuj sa v mori informácií, ako byť fest fit, vďaka prednáškam odborníkov a rôznym meraniam, ktoré ti ukážu skutočný obraz. A že nedopadol zrovna najlepšie? Nerob si vrásky, Fitfest ťa naladí! Nasleduj zónua daj sa do harmónie. Psychológia, motivácia a ezoterika ťa postavia na nohy, aby si si mohol zatancovať na známe hity v podaní Simy, Bažíka, Ley, Masriotu a ďalších.Teší sa na teba moderátor festivalu Robo Papp a celý tím dynamických ľudí, ktorí sú tu pre teba a tvoje zdravie.Vidíme sa 16.-17. júna, v Bratislave na Železnej studničke.Vstup zadarmo - nie nadarmo! Nenechaj si ujsť tento jedinečný festival.