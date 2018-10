Najvyšší súd bude v novembri rozhodovať v kauze nástenkového tendra

Špecializovaný trestný súd v Pezinku 18. októbra 2017 odsúdil na dlhoročné tresty odňatia slobody bývalých ministrov za SNS Mariána J. a Igora Š. Zvyšných troch obžalovaných spod obžaloby oslobodil.

Bratislava 21. októbra (TASR) - Najvyšší súd SR (NS SR) by mal vo štvrtok 15. novembra definitívne rozhodnúť v kauze nástenkového tendra, pre ktorú boli minulý rok v októbri neprávoplatne odsúdení bývalí ministri výstavby a regionálneho rozvoja SR za SNS Marián J. a Igor Š. TASR o tom informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová. V novembri pôjde o verejné zasadnutie pred senátom 5 T.



Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku 18. októbra 2017 odsúdil na dlhoročné tresty odňatia slobody bývalých ministrov za SNS Mariána J. a Igora Š. Zvyšných troch obžalovaných spod obžaloby oslobodil.



Bývalému ministrovi výstavby Mariánovi J. súd uložil trest odňatia slobody v dĺžke trvania 12 rokov, peňažný trest 30.000 eur a trest zákazu činnosti vykonávať zamestnanie v orgánoch verejnej moci na päť rokov.

Jeho nástupcovi na poste ministra Igorovi Š. súd vymeral trest odňatia slobody v dĺžke trvania deväť rokov, peňažný trest 30.000 eur a trest zákazu činnosti vykonávať zamestnanie v orgánoch verejnej moci na päť rokov.



"V procese hodnotenia dôkazov súd dospel k záveru, že sa skutok stal," uviedla predsedníčka senátu. Podľa súdu obžalovaní exministri Marián J. a Igor Š. nezabezpečili zverejnenie výzvy ohľadom verejného obstarávania v masovokomunikačných prostriedkoch, čím znemožnili účasť na zákazke ďalším záujemcom. Výzva podľa súdu visela na chodbe ministerstva len štyri dni v máji 2007. "Konali v rozpore s princípom transparentnosti," poznamenala sudkyňa.



Exminister Marián J. sa podľa súdu dopustil trestných činov machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Jeho nástupca Igor Š. trestného činu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.



Marián J. s rozsudkom súdu spokojný nebol. Zodpovednosť však necíti, na ministerstve výstavby sa podľa neho pracovalo dobre. "Verím, že keď sa odvoláme, ten rozsudok bude zrušený,“ povedal v októbri minulého roka Marián J. "Tu podľa môjho názoru ide o to, aby minister bol zavretý. Tu ide o to, že Slovenská republika veľmi správne bojuje proti korupcii, za transparentnosť a toto je výsledok toho, treba niekoho zavrieť, aby sa mohlo poukazovať, ako Slovenská republika bojuje proti korupcii," povedal Marián J.



Zvyšných troch obžalovaných Zdenku K., Radoslava B. a Tomáša L. spod obžaloby súd oslobodil, nakoľko „nebolo dokázané, že skutok spáchali.“



Kauza siaha do roku 2007. Vtedajšie ministerstvo výstavby malo zverejniť oznam o tendri iba na nástenke v uzavretej chodbe ministerstva. Lukratívnu zákazku tak malo získať konzorcium, ktoré o súťaži vedelo. O kreslo vtedy prišli dvaja ministri za SNS Marián J. a neskôr jeho nástupca Igor Š.