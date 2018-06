Najvyšší súd chce,aby sudcovia odchádzali do dôchodku vo veku 70 rokov

V súčasnosti je v Ústave SR veková hranica stanovená na 65 rokov.

Bratislava 19. júna (TASR) – Najvyšší súd (NS) SR nesúhlasí s ministrom spravodlivosti Gáborom Gálom (Most-Híd), aby sudcovia v budúcnosti odchádzali do dôchodku na konci kalendárneho roku, v ktorom dovŕšia vek 68 rokov. NS žiada, aby bol vekový cenzus posunutý na 70. rok veku. Uviedol to v zásadnej pripomienke k legislatívnemu balíku týkajúcom sa nových pravidiel pre voľbu ústavných sudcov. Ministerstvo podľa portálu Slov-lex pripomienku akceptovalo.



V súčasnosti je v Ústave SR veková hranica stanovená na 65 rokov. Odchod sudcov do dôchodku sa deje fakultatívne - návrhy na odvolanie schvaľuje Súdna rada, ktorá ich predkladá prezidentovi. Gál navrhol automatický mechanizmus s tým, že vekovú hranicu posnul o tri roky. Najvyšší súd žiada pridať ďalšie dva roky, pričom argumentuje praxou v okolitých krajinách.



Do pozornosti dal NS pritom susednú Českú republiku, kde funkcia sudcu zaniká uplynutím kalendárneho roku, v ktorom sudca dosiahol vek 70 rokov. V Poľsku zákon stanovuje, že za istých podmienok môže sudca vykonávať svoju funkciu až do dovŕšenia veku 70 rokov. Deje sa to vtedy, ak po dosiahnutí veku 65 rokov prejaví vôľu pokračovať vo funkcii a predloží potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vykonávať sudcovskú funkciu.



Na základe uvedeného možno podľa Najvyššieho súdu konštatovať, že jeho návrh na zvýšenie veku pre odchod do dôchodku nemusí byť prekážkou kvalitného výkonu sudcovskej funkcie, ak je vôľa ju vykonávať, vykonáva sa zodpovedne, riadne a v súlade so zákonnými nárokmi. Pripomenul pritom, že statusový zákon umožňuje, aby bol sudca odvolaný, ak mu zdravotný stav dlhodobo - najmenej počas jedného roka nedovoľuje riadne vykonávať sudcovské povinnosti.



V neposlednom rade má Najvyšší súd za to, že funkcia sudcu nie je len povolaním, ale aj poslaním, resp. službou verejnosti pri ochrane a uplatňovaní práv a slobôd. „Preto v konečnom dôsledku nie tak len samotný vek, ale hlavne vôľa vykonávať funkciu sudcu, riadne a zodpovedné vykonávanie tejto funkcie, požadovaná kvalita jej výkonu a kontrola tejto kvality sú podstatnými indikátormi a zároveň limitujúcimi faktormi vykonávania funkcie sudcu ako takej,“ píše sa v zásadnej pripomienke.



Gál zmenu Ústavy SR odôvodnil potrebou obmeny sudcovského stavu a tiež praktickými problémami, keď súdy nevedia, či môžu nadsluhujúcim sudcom prideľovať spisy. V prípade stanovenia hranice až na 68 rokov podľa neho vzniká dostatočný časový priestor pre sudcov, ktorí dosiahli dôchodkový vek, ale ešte sa cítia byť zdatní ostať v talári.



Proti praxi, keď Súdna rada v minulosti nepredkladala na odvolanie sudcov, ktorí dovŕšili vek 65 rokov, protestoval prezident SR Andrej Kiska, ktorý je presvedčený, že je zásadne potrebné odvolávať sudcov tak, ako to predpokladá ústava a zákony. Po nástupe do funkcie kritizoval, že jeho predchodcovia nevyužívali zákonnú úpravu, proces odvolávania sudcov takmer nefungoval a prax v tejto oblasti bola neprehľadná. Navrhol aj zmenu, ktorá by dosiahnutie veku sudcu spájala s automatickým zánikom jeho funkcie.