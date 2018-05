Najvyšší súd SR o dovolaní Andreja Babiša rozhodnúť stále nemôže

Spisový materiál je totižto doteraz na prvostupňovom Okresnom súde (OS) Bratislava I.

Bratislava 20. mája (TASR) - Na odvolacom Najvyššom súde (NS) SR sa stále nenachádza dovolanie českého premiéra v demisii Andreja Babiša v spore s Ústavom pamäti národa (ÚPN) o tom či bol, alebo nebol agentom ŠtB. Spisový materiál je totižto doteraz na prvostupňovom Okresnom súde (OS) Bratislava I.



"Dovolanie OS Bratislava I pred predložením veci odvolaciemu súdu vykonáva úkony súdu prvej inštancie v zmysle ustanovenia paragrafu 436 Civilného sporového poriadku, to znamená, že doručuje vzájomne vyjadrenia procesných strán na ďalšie vyjadrenie," uviedol pre TASR hovorca Krajského súdu (KS) v Bratislave Pavol Adamčiak.



V praxi to znamená, že každá procesná strana, ako Babiš, tak aj ÚPN, sa musí vyjadriť k dovolaniu. Následne sa musí vyjadriť k vyjadreniu ÚPN žalobca a opačne. Pri každej výzve na vyjadrenie prvostupňový súd určí lehotu na vyjadrenie. To znamená, že dokiaľ spis a dovolanie budú zaslané na NS, potrvá to minimálne týždne, ak nie mesiace. Dovolací senát NS však potom bude musieť agendu naštudovať a určiť termín verejného zasadnutia. Čo môže potrvať ďalšie týždne alebo mesiace, ako TASR prednedávnom uviedli justičné zdroje.



Dovolanie Babiša bolo podané 6. marca 2018 na OS Bratislava I, ktorý vo veci rozhodoval v prvom stupni. Český premiér v demisii vtedy podal dovolanie proti rozsudku KS v Bratislave z konca januára. Súd napadnutým rozsudkom zamietol žalobu Babiša v spore o ochranu osobnosti proti ÚPN, pretože bol viazaný nálezom Ústavného súdu SR z októbra 2017. TASR o tom vtedy informovala advokátska kancelária agner & partners.



Babiš podal žalobu proti ÚPN ešte v januári 2012. V snahe očistiť svoje meno pokračuje už siedmy rok. Krajský súd však koncom januára zamietol žalobu Babiša na ÚPN. Znamená to, že neexistuje žiadne rozhodnutie súdu, ktoré by hovorilo, že je neoprávnene vedený ako agent ŠtB. Ústavný súd minulý rok zrušil právoplatné rozhodnutie slovenského najvyššieho i krajského súdu, že Babiš je v archívnych zväzkoch niekdajšej československej tajnej polície vedený ako jej agent neoprávnene. Zvrátil tak predošlé rozhodnutia súdov v tejto veci. Babiš trvá na tom, že bol v spisoch komunistickej ŠtB vedený neoprávnene.