NAKA navrhla obžalovať Ivana K. za hajlovanie po zápase Slovana

Bratislava 15. augusta (TASR) – Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) navrhol prokurátorovi obžalovať viceprezidenta a generálneho riaditeľa ŠK Slovan Bratislava Ivana K. ml. z úmyselného prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Ivan K. ml. mal po zápase futbalového ŠK Slovan Bratislava a MFK Ružomberok použiť nemecký nacistický pozdrav na Štadióne Antona Malatinského - City Arena Trnava. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



Polícia uvádza, že prípravné konanie bolo ukončené 30. júla návrhom na podanie obžaloby. V prípade dokázania viny hrozí Ivanovi K. ml. trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.



Uvedeného prečinu sa mal Ivan K. ml. dopustiť počas finále slovenskej pohárovej súťaže medzi bratislavským Slovanom a MFK Ružomberok, ktoré sa odohralo 1. mája na Štadióne Antona Malatinského v Trnave. Ten bol údajne cez prestávku v kabíne rozhodcov, pri upokojovaní fanúšikov Slovana išiel za nimi na tribúnu, vošiel na hraciu plochu a následne s nimi podľa televíznych záznamov vulgárne skandoval. Okrem toho sa dopustil ďalšieho hrubého nešportového správania na ploche ihriska, kde ho televízne kamery zastihli so vztýčenou pravicou, ktorou gestikuloval smerom k tribúnam.



Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (SFZ) ho potrestala pokutou 10.000 eur a zákazom vstupu do šatní, technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky, priestorov extra sedenia a priestorov vyhradených pre delegované osoby do 31. decembra 2018.