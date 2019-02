D. Saková: Nálady v spoločnosti boli za posledný rok viac emotívnejšie

Ministerka vnútra SR to uviedla na margo prvého výročia Kuciakovho úmrtia.

Bratislava 21. februára (TASR) – Podľa ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD) boli nálady v spoločnosti za posledný rok oveľa viac emotívnejšie, impulzívnejšie a dianie bolo o trochu viac dramatickejšie oproti rokom, ktoré predchádzali vražde novinára Jána Kuciaka. Uviedla to na margo prvého výročia Kuciakovho úmrtia.



Podľa nej je poľutovaniahodné, že vražda novinára, ktorý investigatívnym spôsobom odhaľoval trestné činy, sa stala. "Nemysleli sme si, že na Slovensku sa po toľkých rokoch demokratického vývoja niečo také uskutoční," povedala šéfka rezortu vnútra.



Myslí si, že z pohľadu ministerstva vnútra pristúpili k vyšetrovaniu vraždy Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej efektívne. "Môžem poďakovať všetkým svojim kolegom, ktorí na tomto prípade pracovali. V septembri 2018 bolo deväť osôb zadržaných, z toho sú štyria väzobne stíhaní. Vyšetrovací tím ďalej pracuje a má moju podporu," poznamenala s tým, že verí, že "sa dopátrame aj finálneho objednávateľa vraždy". Zároveň zopakovala slová generálneho prokurátora SR Jaromíra Čižnára, ktorý predpokladá, že vyšetrovací tím, zaoberajúci sa vraždou Kuciaka a jeho snúbenice, by mal do leta vzniesť aj prvé obžaloby.



Investigatívneho novinára portálu aktuality.sk a jeho snúbenicu zavraždili 21. februára 2018 v ich dome vo Veľkej Mači v okrese Galanta. Verejnosť sa o tom dozvedela v pondelok 26. februára. Podľa prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry súviselo zavraždenie oboch mladých ľudí výstrelmi z pištole kalibru 9 milimetrov s prácou novinára. V súvislosti s touto vraždou sú zatiaľ obvinení štyria ľudia, konkrétne Tomáš Sz. a Miroslav M. ako vykonávatelia, Zoltán A. ako sprostredkovateľ a Alena Zs. ako objednávateľka.