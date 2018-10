Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi pomohla 3 Slovákom

Linka tiež funguje ako určitá forma prevencie a eliminácie rizík spojenej s prácou v zahraničí.

Bratislava 18. októbra (TASR) – Z nútenej práce v zahraničí sa aj vďaka Národnej linke pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi (0800 800 818) podarilo vyslobodiť troch ľudí. Linku od septembra tohto roka prevádzkuje Slovenská katolícka charita (SKCH). Všetky tri obete sú v súčasnosti späť na Slovensku a prihlásili sa do charitného programu podpory a ochrany obetí.



Od začiatku septembra zaznamenala linka pomoci viac ako 20 hovorov a identifikované boli tri obete. "Volali nám ich rodinní príslušníci a bola potrebná rýchla intervencia. Podarilo sa nám kontaktovať policajného pridelenca v Anglicku, ktorý komunikoval s lokálnou políciou. V krátkom čase spravili raziu, obete vyslobodili a podarilo sa nám ich navrátiť na Slovensko," priblížila Jana Verdura, manažérka projektu STOP obchodovaniu s ľuďmi SKCH, ktorý funguje desať rokov.



Linku pomoci prevádzkuje charita nepretržite. Cez pracovné dni na ňu môžu ľudia zavolať od 8.00 h do 20.00 h, mimo pracovných hodín je zabezpečený nepretržitý monitoring prichádzajúcich hovorov prostredníctvom záznamníka.



Linka tiež funguje ako určitá forma prevencie a eliminácie rizík spojenej s prácou v zahraničí. "Dostávajú sa k nám telefonáty, keď si ľudia overujú informácie týkajúce sa pracovných agentúr, či sú legálne alebo nelegálne," poznamenala Verdura. Tých taktiež upozorňujú na to, aby si pracovnú zmluvu vždy pred podpísaním dobre prečítali. A ak je pre nich nezrozumiteľná alebo je písaná v cudzom jazyku, aby ju nepodpisovali.



Osemnásty október je Európskym dňom boja proti obchodovaniu s ľuďmi.