Národné múzeum má nový prírastok, meteorit s pozoruhodnými obrazcami

Meteorit sa našiel v lesnom prostredí v katastri Smoleníc v apríli 2012.

Bratislava 27. mája (TASR) - Slovenské národné múzeum - Prírodovedné múzeum (SNM - PM) v Bratislave má nový prírastok, meteorit s pozoruhodnými obrazcami. Leštený plátok železného meteoritu Smolenice s charakteristickými Widmanstättenovými obrazcami sa pridal do zbierky k meteoritom Rumanová v roku 1994 a Košice v roku 2010. TASR o tom informovala hovorkyňa Slovenskej akadémie vied (SAV) Monika Hucáková.



"Minerály kamacit a tenit vytvárajú krásne Widmanstättenove obrazce, ktoré sa ukážu po naleptaní nalešteného povrchu. Meteorit je na povrchu výrazne zoxidovaný a tenké žilky oxidačných produktov železa prenikajú po puklinách aj do samotného telesa meteoritu," opísal meteorit bývalý zamestnanec Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Milan Gargulák.



Meteorit sa našiel v lesnom prostredí v katastri Smoleníc v apríli 2012. Vážil takmer 14 kilogramov a jeho hlavným minerálom je železo. "Nález je cenný aj tým, že ide o ďalší železný meteorit na území Slovenska po viac než 170 rokoch. V uplynulých dňoch sme ho prijali do múzea, nech je vystavený na obdiv pre všetkých," uviedla zástupkyňa riaditeľa SNM - PM Eva Nelišerová.



Vedci meteorit ešte skúmajú. "Jednou z podmienok uznania meteoritu Meteoritickou spoločnosťou (The Meteoritical Society) a zaradenia meteoritu do medzinárodnej databázy nálezov, je okrem jeho detailnej analýzy aj uloženie vzorky v uznávanej vedeckej, či muzeálnej inštitúcii," doplnil riaditeľ Ústavu vied o Zemi SAV Ján Madarás.



Na výskume meteoritu Smolenice sa podľa jeho slov podieľali odborníci zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, Slovenskej akadémie vied, Univerzity Komenského, Natural History Museum v Londýne, University of St. Andrews, Veľká Británia a University of Arizona, USA.