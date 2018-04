Národnú slávnosť na Devíne pripravila Matica slovenská

Tradičné podujatie sa uskutočnilo v zmenenej podobe - vrátilo sa k pôvodnej myšlienke vychádzky študujúcich štúrovcov v roku 1836, a preto bolo určené predovšetkým pre mládež a stredoškolákov.

Bratislava 24. apríla (TASR) - Matica slovenská (MS) a Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku pripravili v utorok Národnú slávnosť na hrade Devín. Tradičné podujatie sa uskutočnilo v zmenenej podobe - vrátilo sa k pôvodnej myšlienke vychádzky študujúcich štúrovcov v roku 1836, a preto bolo určené predovšetkým pre mládež a stredoškolákov.



Slávnosť na hrade pri ich pamätnej tabuli sa začala slovenskou hymnou Nad Tatrou sa blýska a pokračovala ekumenickým duchovným programom. Gréckokatolícky, rímskokatolícky a evanjelický kňaz okrem pokojných prosieb a modlitieb za tých, ktorí spravujú krajinu, pripomenuli význam štúrovskej vychádzky na Devín pred 182 rokmi, ale i vierozvestcov Cyrila a Metoda a iné dejinné udalosti. Spevom a literárnym pásmom prispeli evanjelické mládežnícke zbory z Bratislavy, Martina a Banskej Bystrice. Nechýbala poézia od Ľudovíta Štúra, Janka Kráľa, Jána Smreka a ďalších slovenských autorov, ktorí v Uhorsku burcovali Slovákov za svoj národ.



Dejinný význam hradu Devín a štúrovcov v kultúrnom a národnom povedomí pripomenul aj predseda MS Marián Gešper: "Je to ikonické miesto. Hrad Devín má významné špecifikum v našej histórii, kde štúrovci osobnou prísahou vyjadrili svoj vzťah k slovenskému národu, sú nám vzorom. Zanechali nám spisovnú slovenčinu a veľké kultúrne dedičstvo."



Položením venca k pamätnej tabuli a zaspievaním hymnickej piesne Kto za pravdu horí ukončili slávnosť. Podľa Gešpera je to začiatok novej tradície národnej slávnosti, ktorej podobu na žiadosť členskej základne odsúhlasilo predsedníctvo MS.



"Výnimočný odkaz štúrovskej generácie chceme dať viac do duší školskej mládeže. Táto generácia je formujúca sa naša občianska a národná spoločnosť," pre TASR zdôvodnil predseda MS.