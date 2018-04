Národný onkologický ústav v Bratislave dočasne povedie T. Alscher

Dočasnú funkciu bude Alscher zastávať do výsledkov riadneho výberového konania, keďže doterajší šéf Jozef Valocký koncom apríla na tomto poste končí.

Bratislava 30. apríla (TASR) – Národný onkologický ústav (NOÚ) v Bratislave povedenie dočasne od utorka (1.5.) Tomáš Alscher, doterajší ekonomický riaditeľ. Na pondelkovom stretnutí sa na tom zhodla ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) s prednostami všetkých kliník NOÚ.



"Dôležité bolo pre nás vybrať človeka, ktorý bude pre zamestnancov ústavu prijateľný, pozná prostredie a dokáže situáciu stabilizovať," uviedla Kalavská. Práve Alscher má byť tým, kto by mohol upokojiť situáciu v NOÚ a vytvoriť podmienky pre postupné riešenie nahromadených problémov.



Záujem o to má aj samotný Alscher, ktorý si uvedomuje zodpovednosť. "Nakoľko v ústave pôsobím šesť rokov, mám úprimný záujem na tom, aby sa situácia stabilizovala a spoločnými silami sme spolu s našimi špičkovými zamestnancami poskytovali pacientom čo najlepšiu možnú starostlivosť," skonštatoval.



Dočasnú funkciu bude Alscher zastávať do výsledkov riadneho výberového konania, keďže doterajší šéf Jozef Valocký koncom apríla na tomto poste končí. Rezort zdravotníctva už vypísal a zverejnil výberové konanie na nového generálneho riaditeľa. Záujemcovia sa môžu hlásiť do 17. mája.



Počas pôsobenia Valockého sa v NOÚ búril personál, sťažoval sa na odliv odborníkov a dlhé čakacie lehoty na operácie. NOÚ potvrdil, že chýbajú sestry, poukázal však na to, že odídených lekárov adekvátne nahradil. Vedenie ústavu však odmietlo, že by v NOÚ boli pacienti ohrození na zdraví. Valocký z funkcie podľa jeho slov odišiel pre upokojenie situácie. Podľa ministerky je jedným z najdôležitejších krokov stabilizácia kľúčových zdravotníkov a zabezpečenie kvalitnej zdravotnej starostlivosti v NOÚ.