Nárok na dôchodok a sociálne zabezpečenie zostáva aj po brexite

Občania SR, ktorí v Spojenom kráľovstve pracujú, budú mať nárok na započítanie odpracovanej doby do nároku na všetky dávky vrátane dôchodku a budú mať oprávnenie poberať všetky dávky.

Bratislava/Londýn 22. februára (TASR) - Situácia britských občanov a občanov iných členských krajín Európskej únie v oblasti sociálneho zabezpečenia sa po brexite do konca prechodného obdobia (31. decembra 2020) nezmení. Uvádza sa to na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.



"Občania SR, ktorí v Spojenom kráľovstve pracujú, budú mať nárok na započítanie odpracovanej doby do nároku na všetky dávky vrátane dôchodku a budú mať oprávnenie poberať všetky dávky a sociálne výplaty presne ako britskí občania (podpora v nezamestnanosti, materská dávka, prídavky na dieťa). Dôchodky, ale aj ostatné vyplácané dávky, ktoré sú exportovateľné, budú vyplácané aj v prípade, že sa rozhodnú žiť v inej krajine," uvádza sa vo vyhlásení.



Odchod Británie z Európskej únie bez dohody neovplyvní ani nárok na dôchodok britských občanov, ktorí žijú v inej členskej krajine EÚ, píše internetová stránka britskej vlády. Valorizácia dôchodkov aj v krajinách EÚ podľa vlády pokračuje až do roku 2020. Britská vláda by chcela pokračovať vo valorizácii aj po tomto dátume, čo však podľa vyjadrenia bude závisieť od recipročnej dohody s EÚ.



Európska komisia v decembri 2018 v reakcii na obavy z možného brexitu bez dohody vyzvala všetky členské štáty, aby podnikli všetky možné kroky a zabezpečili právnu istotu a ochranu nárokov v oblasti sociálneho zabezpečenia pre občanov, ktorí pred 30. marcom 2019 využili svoje právo slobody pohybu osôb. Hovorí o tom dokument, ktorý eurokomisia v tejto súvislosti vydala vlani v decembri.



Upozornila v ňom na to, že v prípade, ak EÚ a Británia neratifikujú dohodu o vystúpení, na Spojené kráľovstvo sa už nebudú vzťahovať pravidlá Európskej únie v oblasti koordinácie sociálneho zabezpečenia.



Komisia už 19. decembra schválila tzv. záložný plán pre prípad tvrdého brexitu a 30. januára prijala poslednú sériu krízových návrhov. Opatrenia zahŕňajú aj prenos starobných dôchodkov do Spojeného kráľovstva i napriek tomu, že v prípade brexitu bez dohody bude mať status tretej krajiny. Týka sa to občanov, ktorí pokračujú v pobyte v Británii aj po jej odchode z EÚ, a aj britských občanov, ktorí vykázali nárok na starobný dôchodok v niektorej z iných členských krajín EÚ ešte pred odchodom.