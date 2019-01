Nárok na rekreačné poukazy majú zamestnanci 228 ZŠ a SŠ

Ak je pracovník zamestnaný vo firme, ktorá má viac ako 49 zamestnancov, viac ako dva roky, táto spoločnosť je podľa novej právnej úpravy povinná poskytnúť mu príspevok na dovolenku na Slovensku.

Bratislava 14. januára (TASR) – Zabezpečenie finančných prostriedkov na rekreačné poukazy pre zamestnancov škôl je v kompetencii ich zriaďovateľov, teda miest, obcí a vyšších územných celkov, uviedol to pre TASR odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.



Podľa rezortu školstva tieto finančné prostriedky žiadnym spôsobom nezasahujú do rozpočtu ministerstva a neuberajú peniaze školám a ani učiteľom. "Z celkového počtu 1623 základných škôl s právnou subjektivitou je 175, teda necelých 11 percent, ktoré majú evidovaných fyzicky viac ako 50 zamestnancov. V prípade stredných škôl je to z počtu 236 spolu 53 škôl, teda necelých 22,5 percenta," uviedlo ministerstvo školstva.



Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku vie, že školy nedisponujú finančnými prostriedkami pre tento účel. "Preto sme oslovili príslušné ministerstvá a predsedu Národnej rady SR za účelom zabezpečenia finančných prostriedkov pre príspevok zamestnancov na rekreácie," uvádza sa na webe školských odborárov. Zároveň pripomenuli, že minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) na Hospodárskej a sociálnej rade SR 8. októbra 2018 potvrdil, že na legislatívne zmeny v roku 2019 je v rezerve štátneho rozpočtu 400 miliónov eur. "Za legislatívnu zmenu považujeme aj financovanie príspevku zamestnancov na rekreácie. Vynaložíme maximálne úsilie, aby školy a školské zariadenia, ktorých sa to týka, príspevok dostali vo forme nadnormatívneho účelového financovania," poznamenal Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.



Ak je pracovník zamestnaný vo firme, ktorá má viac ako 49 zamestnancov, viac ako dva roky, táto spoločnosť je podľa novej právnej úpravy povinná poskytnúť mu príspevok na dovolenku na Slovensku. Dovolenkový príspevok je možné použiť len na ubytovacie služby a služby spojené s ubytovacími službami na Slovensku. Príspevok na rekreáciu je pre zamestnávateľov oslobodený od daní a odvodov, a to do výšky 275 eur, ak je hodnota pobytu do výšky 500 eur.