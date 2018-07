NASES upraví funkcie v eletronickej schránke podľa mienky užívateľov

V najbližšom období NASES plánuje ďalšie zmeny v e-schránkach. Pôjde o rozšírené vyhľadávanie v schránke, vlastné označovanie správ podľa kritérií, nový dizajn a nastavovanie pravidiel v priečinkoch.

Bratislava 20. júla (TASR) - Pracovníci Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) chceli vedieť, aké dizajnové zmeny je potrebné vykonať, aby pomohli používateľom s orientáciou a novými funkciami v elektronickej schránke.



Výsledkom bol užívateľský online test. Zapojilo sa doň 977 účastníkov, ktorí pri ňom strávili v priemere 20 minút. Úlohou testujúcich bolo v 11 úlohách intuitívne kliknúť na miesto, ktoré vyhodnotili za správne.



"Takéto používateľské testovanie pomáha skvalitňovať elektronické služby a priblížiť sa nášmu cieľu – jednoduchej práci so schránkou. Chcem sa dodatočne poďakovať každému, kto si našiel v tejto rušnej dobe čas a mal ochotu dokončiť celý test," hovorí generálny riaditeľ NASES Lukáš Sojka. Testovanie prinieslo viac ako 200 podnetov.



Test ukázal, že účastníci poznajú problematiku a vedia, kde funkcie a informácie hľadať. Z výsledkov agentúra zistila aj to, ako sa používatelia na stránke správajú a na ktoré prvky používatelia najčastejšie intuitívne klikajú. S týmito výsledkami bude NASES ďalej pracovať a zisťovať, ktoré funkcie je potrebné ešte zdokonaliť. Slabinou boli iba úlohy pre overenie podpisu. Nová funkcia overovania podpisu, ktorá bola testovaná, ponúkne vo výsledku prehľadné informácie a všetky potrebné údaje.



Do testovania sa mohli zapojiť bežní používatelia aj zamestnanci štátnych inštitúcií. Aktívni boli najmä ľudia z hlavného mesta Slovenska, ale záujem mali aj Slováci zo zahraničia, konkrétne z Českej republiky, Talianska, Veľkej Británie, Nemecka, Rakúska, Kanady či Švédska.



V najbližšom období NASES plánuje aj ďalšie zmeny v e-schránkach. Pôjde o rozšírené vyhľadávanie v schránke, vlastné označovanie správ podľa svojich kritérií, trojstĺpcový dizajn a nastavovanie pravidiel v priečinkoch.



TASR informovala NASES.