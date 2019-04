Suchý: Nástenkový tender je najlepšie súdne rozhodnutie minulého roka

Rozsudok v kauze nástenkový tender vyniesol vlani senát NS zložený zo sudcov Juraja Klimenta, Petra Hatalu a Petra Szaba.

Bratislava 16. apríla (TASR) - Najlepším súdnym rozhodnutím minulého roka sa stal "nástenkový tender". Rozsudok Najvyššieho súdu (NS) SR v kauze zmanipulovaného obstarávania získal ocenenie Judikát roka. TASR o tom informoval Martin Suchý z Nadácie Zastavme korupciu. Cenu každoročne udeľuje týždenník Trend v spolupráci s nezávislou iniciatívou Sudcovia Za otvorenú justíciu (ZOJ). Tento rok sa k organizátorom pridala aj Nadácia Zastavme korupciu.



Ako o tom informoval Suchý, rozsudok v kauze nástenkový tender vyniesol vlani senát NS zložený zo sudcov Juraja Klimenta, Petra Hatalu a Petra Szaba. "Odsúdili dvoch exministrov a spol. za zmanipulované obstarávanie, vďaka ktorému sa k niekoľkomiliónovej zákazke dostalo konzorcium firiem Zamedia a Avocat," uviedol.



Porotcovia podľa Suchého ocenili význam rozhodnutia "pre aplikačnú prax z hľadiska naplnenia zákonných znakov trestného činu machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe."



"Na Slovensku sa málokedy stáva, že verejnosť sa dočká spravodlivosti v prípadoch s politickým pozadím. Rozhodnutie Najvyššieho súdu považujem za významné aj preto, lebo sudca v odôvodnení naznačil kritiku toho, na čo upozorňujeme aj my - na tlaky zhora, ktoré brzdia vyšetrovanie a kladú prekážky nezávislej práci vyšetrovateľov," povedala riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková v reakcii na rozsudok, podľa ktorého bývalí ministri za SNS Marián Janušek a Igor Štefanov dostali právoplatný trest po vyše desiatich rokoch od spáchania skutku.



Na druhej priečke v hodnotení Judikát roka sa umiestnilo rozhodnutie NS v spore vlastníkov bytov so staviteľom domu. "V tomto prípade bolo staviteľom 'poza ich chrbát' v dome zriadené záložné právo k stavbe v prospech banky. Keďže sa dostal do konkurzu, vlastníkom bytov hrozilo reálne riziko, že o majetok prídu. Sudca Rudolf Čirč rozhodol, že majú právo na svoj byt nezaťažený ničím iným než prípadnou hypotékou," priblížil Suchý.



Tretím Judikátom roka je rozsudok NS týkajúci sa azylového konania v prípade mladého chlapca z Iránu, ktorý na Slovensko prišiel ako dieťa bez sprievodu rodičov. "Dôvodom, pre ktorý požiadal o azyl, je, že je odpadlíkom od viery (moslimskej). Ministerstvo vnútra opakovane žiadosť o azyl odmietalo. Chlapec už medzitým dospel, našiel si prácu a vlastné bývanie. Sudca Igor Belko skonštatoval, že tento žiadateľ dôvody na udelenie azylu splnil," vysvetlili organizátori.



Cieľom udeľovania ceny Judikát roka je podľa organizátorov propagovať najhodnotnejšie judikáty, a tým vyzdvihnúť prácu sudcovských senátov. V prvom kole navrhli odborníci z prostredia justície, prokuratúry, právnej vedy, advokácie a mimovládneho sektora 15 judikátov, ktoré považujú za najlepšie. Z nich ďalší odborníci v hodnotiacej komisii vybrali tri najzásadnejšie. Ako dodal Suchý, tento rok tvorili 11-člennú porotu právnik Jozef Vozár, verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, bývalá ústavná sudkyňa Ľudmila Gajdošíková, minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd), predsedníčka NS SR Daniela Švecová a ďalší.