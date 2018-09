Návrh o previerke NBÚ niektorých poslancov ešte nie je

Hrnko je presvedčený, že poslanci v týchto výboroch by mali mať previerku NBÚ.

Bratislava 30. septembra (TASR) - Návrh, aby mali poslanci v parlamentných výboroch, ktoré rokujú aj o utajovaných skutočnostiach, povinne previerku Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) aspoň na stupeň tajné, zatiaľ pripravený nie je. TASR to potvrdil predseda parlamentného brannobezpečnostného výboru Anton Hrnko (SNS), ktorý nedávno túto tému otvoril.



Ešte v auguste hovoril, že zmeny by sa mali týkať členov vo výboroch pre obranu a bezpečnosť, a tiež v kontrolných výboroch na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva. Hrnko je presvedčený, že poslanci v týchto výboroch by mali mať previerku NBÚ. Podotkol, že aktívnu previerku v rámci brannobezpečnostného výboru má iba on. Hrnko v auguste spomínal, že by zmeny mohli prísť na jeseň.



Od svojho zámeru neupustil, podľa jeho slov sa na ňom pracuje. Prípadné zmeny by sa mali dotknúť poslancov v budúcom volebnom období. Hrnko tiež pre TASR uviedol, že sa uvažuje o zmene zákona o utajovaných skutočnostiach, vďaka ktorej by sa na rokovania o tajných veciach mohli zúčastňovať len poslanci s previerkou.