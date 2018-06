Kerekesová:Návrh SaS prináša zmeny, ktoré ohrozujú animovanú produkciu

Poslanci SaS navrhujú, aby po novom mohli dotáciu AvF filmári dostať len na výrobu diela ako celok, od jeho prípravy až po distribúciu.

Bratislava 1. júna (TASR) - Návrh novely zákona o Audiovizuálnom fonde (AvF) poslancov za stranu SaS Renáty Kaščákovej a Jozefa Rajtára prichádza s nekoncepčnými zmenami, ktoré by ohrozili animovanú produkciu na Slovensku a môžu "zbúrať" všetko, čo sa za posledné roky neľahko vybudovalo. Tvrdí to výkonná riaditeľka Asociácie producentov animovaného filmu (APAF) Katarína Kerekesová.



"Predložený návrh poslancov SAS zahŕňa návrh zrušiť podporu vývoja audiovizuálnych diel. Produkcia animovanej tvorby, a to nielen seriálovej, je časovo a finančne náročná. Začína práve fázou vývoja, keď sa dielo literárne, výtvarne a technicky pripravuje do výroby. Už vo vývoji sa vyžaduje zapojenie väčšieho kreatívneho a technického tímu, nemalé finančné prostriedky a dlhý časový horizont príprav. Vyrobiť animované dielo bez fázy vývoja je nemožné," uviedla Kerekesová, podľa ktorej vzhľadom na veľký objem potrebných finančných prostriedkov je nemožné financovať vývoj animovaného diela bez podpory z verejných zdrojov.



Výkonná riaditeľka ďalej upozornila, že návrh poslancov SaS hovorí aj o zamedzení súbežnej podpory projektu z viacerých verejných zdrojov. "Podpora z viacerých verejných zdrojov znamená v našom prípade, podobne ako u mnohých iných producentov, kombináciu prostriedkov z AvF a RTVS," vysvetlila Kerekesová, podľa ktorej je takáto podpora vysielateľa a zároveň národného fondu podmienkou pri uchádzaní sa o európske granty.



Tvrdí, že návrh poslancov SaS prichádza s nekoncepčnými zmenami, ktoré by doslova ohrozili animovanú produkciu na Slovensku. Prezrádza podľa nej hrubú neznalosť problematiky produkcie audiovizuálnych diel, podmienok koprodukcií a kontextu podpory európskych dotačných schém.



Poslanci SaS navrhujú, aby po novom mohli dotáciu AvF filmári dostať len na výrobu diela ako celok, od jeho prípravy až po distribúciu. Podstatou zmeny je to, aby dotácia nemohla byť udelená na samotnú prípravu, vývoj, respektíve scenár filmového diela. Vývoj a scenár by podľa návrhu mal byť vlastným vkladom žiadateľa. Návrh legislatívnej zmeny ďalej ustanovuje, že jeden projekt ako celok môže získať podporu iba raz, a zároveň sa podpora neposkytuje na realizáciu projektov, ktoré už získali finančné prostriedky od iných subjektov verejnej správy.



"Dôvodom návrhu sú opakované a dlhoročné problémy s efektívnosťou využitia finančných prostriedkov poskytovaných na podporu audiovizuálnej kultúry a jej kontrolou. Reaguje na prípady, keď sa z prostriedkov fondu financoval vývoj diel, ktoré sa však nikdy neposunuli do ďalšej fázy realizácie," uviedli predkladatelia návrhu.