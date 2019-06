Návrh zákona Mosta-Híd škodí samosprávam, tvrdí J. Lunter

Lunter vyzýva všetkých primátorov, starostov a predstaviteľov samospráv, nech sa podpisom pridajú k výzve adresovanej poslancom parlamentu, aby daný zákon neschválili.

Banská Bystrica 26. júna (TASR) – Návrh zákona Mosta-Híd nie je dobrý, ohrozuje základné fungovanie samospráv, jeho zmena by pre mestá, obce a vyššie územné celky znamenala výpadok peňazí z rozpočtu na cesty, školy, nemocnice či zariadenia sociálnych služieb vo výške približne 150 miliónov eur ročne. Tvrdí to predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ján Lunter v reakcii na predložený návrh zákona o zvýšení nezdaniteľnej časti základu dane z príjmov fyzických osôb. Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu tento návrh posunuli do druhého čítania.



Podľa Úradu BBSK šéf kraja pripravil výzvu pre poslancov NR SR, aby taký zákon neprijali. Za jeden deň sa pod ňu podpísalo vyše 20 starostov obcí a primátorov miest v kraji.



"Tento zákon je naozaj malou záplatou pre nízkopríjmové skupiny ľudí. Podľa prepočtov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť zmena zákona by pre najchudobnejšie rodiny znamenala vyšší mesačný príjem o 1,7 až 3,8 eura. Pre hospodárenie samospráv a vyšších územných celkov je to však obrovský zásah do hospodárenia. Prijatím zákona ročne prídu o približne 150 miliónov eur. Reálne táto úprava spôsobí, že ľudia síce dostanú doslova pár eur navyše, ale nutne sa to prejaví na hospodárení a rozsahu služieb, ktoré občanom poskytujú kraje a samosprávy," konštatoval Lunter.



Pripomenul, že návrh zákona pritom neobsahuje informáciu o finančných dôsledkoch na rozpočet verejnej správy tak, ako to vyžaduje zákon o rozpočtových pravidlách.



Podľa Luntera by dosahy návrhu na hospodárenie len v prípade BBSK v budúcom roku znamenali výpadok plánovaných príjmov vo výške 6,2 milióna eur. Za toľko peňazí by kraj dokázal zrekonštruovať viac ako 70 kilometrov ciest, ktoré má v havarijnom stave.



"Týka sa to samospráv a tie musí byť počuť, musia byť zapojené do dialógu o takom zásahu. Oslovil som kolegov a spoločne s ostatnými županmi chceme osloviť starostov a primátorov z celého Slovenska, aby podporili našu výzvu za stiahnutie tohto zákona. Vláda i poslanci musia vidieť, že je v príkrom rozpore so záujmami miest, obcí, krajov a najmä v príkrom rozpore so záujmami a potrebami všetkých ľudí na Slovensku," zdôraznil Lunter.



"Obce, mestá i kraje trápi obrovský investičný dlh na infraštruktúre, okrem ciest, v školstve, nemocniciach či obecnom majetku. Ďalším problémom sú neustále rastúce náklady na sociálne služby, ktoré sú už dnes nedostatočné a nároky budú v ďalších rokoch prudko rásť," upozornil šéf BBSK.