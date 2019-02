Návrhy na sprísnenie potratovej politiky ukončili rokovací deň

V pléne sú dva návrhy, jeden z dielne nezaradeného poslanca Richarda Vašečku a druhý od ĽSNS. Oba majú za cieľ zakázať bezdôvodné potraty.

Bratislava 5. februára (TASR) - Sprísnenie potratovej politiky zamestnalo poslancov Národnej rady SR v závere piateho rokovacieho dňa 40. schôdze. V pléne sú dva návrhy, jeden z dielne nezaradeného poslanca Richarda Vašečku a druhý od ĽSNS. Oba majú za cieľ zakázať bezdôvodné potraty.



Kotlebovci hovoria o zákaze svojvoľných a neodôvodnených umelých prerušeniach tehotenstva. V návrhu ale zavádzajú tri odôvodnené výnimky, pri ktorých by bolo možné umelé prerušenia tehotenstva aj naďalej vykonávať.



Vašečka uvádza, že chce najmä zrušiť legálnosť bezdôvodných potratov, resp. potratov bez vážnych dôvodov. Aj jeho návrh má umožniť výnimky. Tie sa majú týkať ochrany života a zdravia matky, tehotenstva ako následku trestného činu a tiež ťažkého poškodenia dieťaťa, vrátane poškodenia nezlučiteľného so životom, ktoré zahŕňa tak genetické, ako aj iné formy ťažkého poškodenia.



Poslanci sa do lavíc vrátia v stredu, kedy ich čakajú ďalšie návrhy vrátane otázky zbavenia mandátu lídra OĽaNO Igora Matoviča za to, že v rozpore so zákonom o konflikte záujmov opakovane nepozastavil svoju živnosť. Aby Matovič o mandát prišiel, muselo by za to hlasovať aspoň 90 poslancov.



V stredu poslanci hlasovať nebudú, keďže sa tak dohodli. Nerozhodnú teda ani o kandidátoch na ústavných sudcov. Voľbu opäť preložili, diskusia k nej príde na rad vo štvrtok popoludní. Následne má plénum voliť.