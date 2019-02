Návšteva Ľ. Laššákovej v Srbsku podporila tradície tamojších Slovákov

Na stretnutiach s predsedom vojvodinskej vlády Igorom Mirovičom a primátorom Nového Sadu Milošom Vučevičom Laššáková diskutovala o vybudovaní Slovenského kultúrneho centra v Novom Sade.

Bratislava 23. februára (TASR) – Podpora jazykových a kultúrnych tradícií slovenskej národnostnej menšiny vo Vojvodine bola cieľom návštevy ministerky kultúry Ľubice Laššákovej (Smer-SD) v Srbsku. Uskutočnila sa pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa materinského jazyka v Kovačici. TASR o tom informoval hovorca rezortu kultúry Peter Hajnala



Ministerka Ľubica Laššáková na úvod pracovnej cesty podporila propagáciu spisovného slovenského jazyka a jazykovej kultúry medzi srbskými krajanmi. Na otvorení osláv Medzinárodného dňa materinského jazyka UNESCO v Kovačici pripomenula dôležitosť slovenčiny. "Na Slovensku aj v Srbsku je kultivovanie materinského jazyka považované za prejav svojbytnosti, národného povedomia a hrdosti malých národov," zdôraznila vo svojom príhovore ministerka, ktorá sa stretla aj so srbským ministrom kultúry Vladanom Vukosavljevičom.



Hlavnou témou ich stretnutia bola podpora kultúrneho dedičstva slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Laššáková požiadala srbského kolegu o podporu zápisu Slovenského insitného umenia v Srbsku do listiny nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO, keďže sa podľa nej vďaka svojmu autentickému a jedinečnému výtvarnému výrazu stalo "svetovým fenoménom".



Na stretnutiach s predsedom vojvodinskej vlády Igorom Mirovičom a primátorom Nového Sadu Milošom Vučevičom Laššáková diskutovala o vybudovaní Slovenského kultúrneho centra v Novom Sade, ktorého súčasťou budú inštitúcie ako Národnostná rada, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov či miestny odbor Matice slovenskej. S predsedníčkou Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libuškou Lakatoš ministerka rokovala o intenzifikácii vzťahov v oblasti kultúry.



V súvislosti s možnou spoluprácou pri digitalizácii takmer 100-ročného vojvodinského archívu pozvala Laššáková riaditeľa Archívu Vojvodiny Nebojša Kuzmanoviča na augustové oslavy SNP. Počas nich by sa podpísala dohoda o spolupráci medzi Archívom Vojvodiny a Múzeom SNP v Banskej Bystrici.



Ministerka navštívila aj Slovenský kultúrno-umelecký spolok Janka Čmelíka v Starej Pazove a výstavu "Kreatívna ekonomika insitných slovenských maliarov zo Srbska" v Galérii Babka Kovačica. Stretla sa i s prapravnučkou Pavla Dobšinského Máriou Juranji a insitnou maliarkou Evou Husárikovou, ktorá bude organizáciou UNESCO 21. februára 2020 v Paríži vyhlásená za nositeľku tradičných vedomostí slovenského insitného umenia v Srbsku.