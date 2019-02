NBÚ otvorí bezpečnostnú previerku špeciálneho prokurátora D. Kováčika

Denník N v piatok (15. 2.) informoval, že Kováčik v roku 2017 vložil na svoj účet v banke 204.000 eur. Uviedol, že peniaze pochádzajú od jeho brata. Banka nahlásila operáciu polícii.

Bratislava 18. februára (TASR) - Riaditeľ Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) Jozef Magala má na najbližšom rokovaní osobitného kontrolného výboru parlamentu na kontrolu činnosti NBÚ predložiť informáciu o bezpečnostnej previerke špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Poveril ho tým výbor v pondelok na mimoriadnej schôdzi. Ako informoval poslanec Národnej rady SR a predseda výboru Ľubomír Galko (SaS), dôvodom pre otvorenie previerky má byť Kováčikova podozrivá banková transakcia.



Takýto vklad nie je podľa opozičného poslanca obvyklý a podozrenia by vyvolal u kohokoľvek. "Špeciálny prokurátor je a musí byť v pozornosti ešte viac," uviedol s tým, že Kováčik je vzhľadom na svoju funkciu tzv. exponovaná osoba. "Banka preto vklad nahlásila polícii. Tá to však údajne sprvu nepreverovala," doplnil Galko.



Kováčikove vysvetlenia o transakcii vyvolávajú podľa Galka pochybnosti. "Rok 2017 nie je doba kešu, nie je obvyklé, že človek prinesie niekoľkostotisícovú hotovosť a vloží ju do banky. A preto je dobré, že nielen túto transakciu, ale celú bezpečnostnú previerku pána Kováčika teraz opätovne preverí NBÚ," uviedol s tým, že oceňuje postoj koaličných poslancov, ktorí na zvolanie rokovania výboru rýchlo zareagovali a jednohlasne súhlasili s navrhovaným uznesením.



"Je tam viacero krokov, ktoré NBÚ môže urobiť. V prvom rade skontrolujú podklady, ktoré dostali od jednotlivých inštitúcií. Sú to napríklad tajné služby, ako aj Policajný zbor (PZ)," ozrejmil Galko.



Denník N v piatok (15. 2.) informoval, že Kováčik v roku 2017 vložil na svoj účet v banke 204.000 eur. Uviedol, že peniaze pochádzajú od jeho brata. Banka nahlásila operáciu polícii. "V tejto chvíli môžeme povedať toľko, že spis vykazuje nedostatky. Prezident PZ Milan Lučanský preto nariadil podrobnú kontrolu spisu a v prípade potreby jeho opätovné otvorenie," reagovalo pre denník Prezídium PZ. Kováčik peniaze použil na kúpu domu pre syna. Dom stál 270.000 eur, zvyšnú cenu zaplatil syn.



Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik sa ohradil voči informáciám týkajúcich sa jeho pôžičky. "Všetky okolnosti poskytnutia predmetnej pôžičky sú plne v súlade s platnou právnou úpravou, etikou a morálkou verejného činiteľa," povedala hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Jana Tökölyová.