U psychiatrov bolo vlani plno: Toto sú dôvody Slovákov na ich návštevu

Bratislava 21. mája (TASR) – Na psychiatrii skončili vlani Slováci najčastejšie pre poruchy psychiky a správania, ktoré zapríčinil alkohol. Vyplýva to zo štatistík Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).



Išlo o štvrtinu všetkých hospitalizácií, problém sa týkal častejšie mužov. Najviac pacientov malo 40 až 49 rokov. Najčastejšie boli z Košického, Prešovského a Žilinského kraja.



Pre duševné poruchy a poruchy správania bolo v roku 2017 na psychiatrických oddeleniach posteľových zdravotníckych zariadení spolu 43.009 hospitalizácií, čo je medziročný pokles o 1,2 percenta.



Muži tvorili celkovo 56,3 percenta prijatí. Najčastejšie boli hospitalizovaní pre poruchy spôsobené užívaním alkoholu a ženy pre afektívne poruchy. Najviac hospitalizácií sa podľa pracovného stavu týkalo nezamestnaných mužov a starobných dôchodkýň, približuje NCZI.



Najvyšší podiel dlhodobých hospitalizácií, viac ako 90 dní, si vyžiadali poruchy správania a emotivity so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania a poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok.



Najvyšší podiel opakovaných prijatí bol pri duševnej zaostalosti. Ďalšou skupinou porúch psychiky vyžadujúcou si časté hospitalizácie boli schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi, ukazujú štatistiky NCZI.



Hospitalizácie detí a mladistvých od 0 do 17 rokov tvorili 5,6 percenta všetkých prijatí. Najviac prípadov predstavovali diagnóza zmiešané poruchy správania, ľahká duševná zaostalosť a reakcia na ťažký stres a adaptačné poruchy.