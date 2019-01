Štatistika: Obľúbenosť dojčenia u slovenských matiek je vysoká

Štatistika vypovedá aj o tom, že v roku 2009 bolo plne dojčených len 45,4 percenta detí.

Bratislava 17. januára (TASR) – Obľúbenosť dojčenia je na Slovensku stále pomerne vysoká. Najviac dojčených detí je v Bratislavskom kraji. Vyplýva to zo štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) zverejnenej na webovej stránke centra.



"Na Slovensku naďalej pretrváva priaznivý stav vo výžive detí materským mliekom. V roku 2017 bolo až 52,4 percenta plne dojčených detí do konca šiesteho mesiaca života," uvádza NCZI.



Štatistika vypovedá aj o tom, že v roku 2009 bolo plne dojčených len 45,4 percenta detí. Podľa územia sídla ambulancie najviac takto živených detí bolo v Bratislavskom (59,7 percenta), Žilinskom (55,8 percenta) a Prešovskom (55,5 percenta) kraji. Naopak, najmenej je to v Banskobystrickom (44,3 percenta) a Nitrianskom (44,3 percenta) kraji.



Údaje taktiež hovoria o tom, že najviac návštev u lekára ročne pripadá na deti do jedného roka. Lekári pre deti a dorast vykonali takmer 5,96 milióna vyšetrení. Z nich 16 percent bolo v rámci prevencie. Deti do jedného roka absolvovali najviac vyšetrení aj preventívnych prehliadok. Najmenej vyšetrení aj preventívnych prehliadok bolo evidovaných u mladých ľudí vo veku 19 až 26 rokov.



Najčastejšie diagnostikovanými ochoreniami u detí a mládeže boli choroby dýchacej sústavy. Nasledovali choroby oka a choroby kože a podkožného tkaniva.