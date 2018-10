NDS čiastočne uzavrie ľavý jazdný pás diaľnice D2 v smere na Brno

Dôvodom je oprava mosta pri Sekuliach.

Bratislava 19. októbra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) čiastočne uzavrie od soboty (20.10.) 9. hodiny ľavý jazdný pás diaľnice D2 v smere na Brno. Dôvodom je oprava mosta pri Sekuliach. TASR informovala hovorkyňa NDS Michaela Michalová.



"Doprava bude presmerovaná pred mostom cez stredný deliaci pás v km 10,550 do pravého jazdného pásu, kde bude vedená obojsmerne. Presmerovaná doprava sa vráti späť za mostom cez stredný deliaci pás v km 8,950 do ľavého jazdného pásu," priblížila.



Dopravné obmedzenie by malo trvať do 18. novembra.