Pre obnovu ciest sa koncom mája pripravte na dopravné obmedzenia

Bratislava 21. apríla (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje na obmedzenia z dôvodu rekonštrukcie ciest po výstavbe križovatky Blatné. TASR o tom informovala hovorkyňa NDS Michaela Michalová.



„Stavebné práce budú prebiehať na cestách č. II/503 a III/1043, ktoré sa nachádzajú v intraviláne katastra mesta Senec. Rekonštrukcia sa bude týkať aj miestnej komunikácie v extraviláne mesta Senec od cesty I/61 po mestskú časť Sv. Martin. Účelom stavebných prác na predmetných cestách je výmena obrusnej vrstvy krytu a lokálne opravy,“ uviedla Michalová.



Podľa NDS budú práce na ceste II/503 prebiehať v čase od 7.00 h dňa 28. apríla do 18.00 h dňa 1. mája, pričom dotknutý úsek je dlhý približne 600 metrov (Ulica Senecká - od hasičskej zbrojnice po okružnú križovatku na ceste II/503).



Rekonštrukcia cesty III/1043 je rozdelená na dva úseky. Prvý z nich sa nachádza na Boldockej ceste. Obmedzenia na tomto úseku budú v čase od 7.00 h dňa 29. apríla do 18.00 h dňa 1. mája. Druhý úsek je situovaný na uliciach Recká cesta a Boldocká cesta. Stavebné práce tu budú prebiehať v čase od 7.00 h dňa 30. apríla do 18.00 h dňa 1. mája.