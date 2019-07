NDS: Tvrdenia OĽaNO o Višňovom svedčia o neporozumení

Upozornila na to, že nie je pravda, že cena za doplatenie pôvodnému zhotoviteľovi je vyššia, ako sa plánovalo.

Bratislava 11. júla (TASR) – Vyjadrenia hnutia OĽaNO o stavbe diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala svedčia o zásadnom neporozumení zmluvám a ich prílohám alebo o začínajúcej sa predvolebnej kampani, ktorá nerešpektuje fakty a len ich účelovo prekrúca. V reakcii na štvrtkovú tlačovú konferenciu opozičného hnutia to uviedla hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Michaela Michalová.



Upozornila na to, že nie je pravda, že cena za doplatenie pôvodnému zhotoviteľovi je vyššia, ako sa plánovalo. "Pôvodná požiadavka zhotoviteľa bola podstatne vyššia, pričom minimálna hraničná suma na doplatenie bola spomínaných 23,5 milióna eur. Ide o číslo teoretické a niekoľkokrát sme vysvetlili, že po inventarizácii môže byť vyplatené viac alebo menej, a to na základe skutočnosti a dôkladnej kontroly," ozrejmila.



Suma 24,8 milióna eur podľa nej bola uhradená po inventarizácii a na základe znaleckého posúdenia. Pozostáva nielen zo sumy za technologické zariadenia určené na výstavbu a zabudovateľný materiál, ale aj zo sumy za riadne zrealizované stavebné práce, projektovú dokumentáciu, inžiniering a vyplatenie zádržného.



Michalová zdôraznila, že pravdivé nie sú ani tvrdenia o kvalite diela. Jeho stav bol podľa nej priebežne kontrolovaný nezávislým stavebným dozorom a z toho obdobia sú známe nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť. "Všetky tieto nedostatky má právo na svoje náklady odstrániť pôvodný zhotoviteľ. Na dlhodobé zádržné (60 mesiacov) nám zhotoviteľ zložil novú bankovú záruku nad rámec 40,9 milióna eur. Táto bude použitá ako záruka na odstraňovanie chýb a nedorobkov," podotkla. NDS zároveň podľa jej slov prevzala len materiál a vybavenie, ktoré bolo výhodné odkúpiť, a to nielen z pohľadu ceny, ale aj časovej úspory, keďže nový zhotoviteľ bude môcť s týmito položkami ihneď pracovať.



NDS trvá na tom, že ukončenie kontraktu s pôvodným zhotoviteľom stavby, ktorý nebol schopný vo výstavbe úseku pokračovať, bolo správnym krokom a odobrila ho aj Európska komisia. "Všetky ostatné varianty by znamenali presne to, čím poslanci z OĽaNO strašia - oddialenie dokončenia úseku, zvyšovanie finančných škôd vrátane prepadnutia eurofondov, a najmä nevyplatenie subdodávateľov," skonštatovala Michalová.



Poslanec OĽaNO Ján Marosz vo štvrtok vyhlásil, že cena za doplatenie pôvodnému zhotoviteľovi diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, ktorým bolo taliansko-slovenské konzorcium, je vyššia, ako pôvodne mala byť. Zároveň vyjadril podozrenie, že dielo je v zlom stave.