VODIČI, POZOR: Diaľničiari budú opravovať tieto úseky ciest

Bratislava/Blatné 21. júna (TASR) - Oprava vozovky diaľnice D1 na úseku Blatné - Voderady sa bude konať v náhradnom termíne od 22. do 24. júna 2019. V tomto čase bude čiastočne uzavretý vonkajší jazdný pruh pravého jazdného pásu diaľnice D1 na 37. kilometri diaľnice v smere do Žiliny. "Doprava bude vedená vo voľných jazdných pruhoch toho istého jazdného pásu," uvádza Národná diaľničná spoločnosť (NDS) na svojej webovej stránke.



V opačnom smere v úseku Voderady - Blatné bude takisto čiastočne uzavretý vonkajší jazdný pruh ľavého jazdného pásu diaľnice D1 na 34. až 31. kilometri. Oprava vozovky je rozdelená do troch etáp od piatka 7. júna do nedele 9. júna, od piatka 14. júna do nedele 16. júna a od piatka 21. júna do nedele 23. júna. V každej etape bude obmedzený úsek v dĺžke jeden kilometer. Doprava bude vedená vo voľných jazdných pruhoch toho istého jazdného pásu.



NDS varuje aj pred ďalšími obmedzeniami na D1. V úseku Hlohovec - Piešťany sa bude od nedele 9. do piatka 19. júla v pravom jazdnom páse diaľnice D1 v smere do Žiliny na 80. až - 83. kilometri opravovať vozovka po celej šírke jazdného pásu. "Oprava je rozdelená na viac etáp, počas ktorých bude obmedzený vždy jeden jazdný pruh. Podľa postupu prác bude doprava vedená vo voľnom jazdnom pruhu toho istého jazdného pásu," informuje NDS. Práce sa nebudú vykonávať počas piatkov po 14.00 h, respektíve vo štvrtok 4. júla po 14.00 h.



V úseku Piešťany - Hlohovec bude od stredy 10. júla do nedele 14. júla čiastočne uzavretý vonkajší jazdný pruh a krajnica ľavého jazdného pásu diaľnice v smere do Bratislavy na 69. až 68. kilometri. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu toho istého jazdného pásu.



NDS tiež informuje o čiastočne uzavretom vonkajšom jazdnom pruhu a krajnici pravého jazdného pásu D1 na 64. až 65. kilometri v úseku Trnava - Hlohovec. Obmedzenie platí od pondelka 15. júla do piatka 19. júla. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu toho istého jazdného pásu.



Cestu medzi Bytčicou a Rosinou v okrese Žilina do novembra NDS úplne uzavrie

Od pondelka 24. júna bude úplne uzavretá komunikácia medzi Bytčicou a Rosinou v Žilinskom okrese. Dôvodom je druhá etapa výstavby diaľničného privádzača Lietavská Lúčka - Žilina. Informuje o tom Národná diaľničná spoločnosť (NDS) na svojej webovej stránke.



Uzávera potrvá do soboty 30. novembra. O prípadných zmenách bude NDS informovať.



NDS bude v Bratislave a jej okolí opravovať vozovky diaľnice D1 a D2

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) bude v týchto dňoch opravovať vozovku diaľnice D1 v úseku Bratislava - Senec a Mierová ulica - Senecká cesta. Tento víkend by sa mali vodiči v hlavnom meste pripraviť aj na dopravné obmedzenie na diaľnici D2, a to v úseku mosta Lafranconi v smere na Malacky.



Pre opravu D1 v úseku Bratislava – Senec, v 26 až 26,5 kilometri (v smere na Žilinu), bude od piatka 22.00 h do pondelka 24. júna 6.00 h čiastočne uzavretý vonkajší jazdný pruh pravého jazdného pásu diaľnice. Doprava bude vedená vo voľných jazdných pruhoch.



V rovnakom čase budú dopravné obmedzenia aj v úseku Mierová ulica - Senecká cesta, v kilometri 9,7 až 9,8 smerom na Žilinu. "V obidvoch opravovaných úsekoch budú opravy pozostávať z odfrézovania pôvodnej vozovky a následného kladenia nových asfaltových vrstiev," spresnila NDS.



Vodiči by mali zvýšiť svoju pozornosť aj na estakáde bratislavského mosta Lafranconi v smere na Malacky, kde budú opravovať výtlky pri mostných záveroch. Obmedzenie potrvá od piatka 21.00 h do nedele (23. 6.) 23.00 h.