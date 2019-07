NEBEZPEČNÁ DREVENÁ MISKA: Hygienici v nej zistili zakázané látky

Laboratórnou analýzou hygienici zistili migráciu formaldehydu a melamínu.

Bratislava 24. júla (TASR) – Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na nebezpečný výrobok, drevenú misku s názvom Schale, vyrobenú v Číne. Výrobok bol distribuovaný a určený na predaj na území Slovenskej republiky, konkrétne do pobočiek spoločnosti TEDi.



Laboratórnou analýzou hygienici zistili migráciu formaldehydu a melamínu. „Výrobok je tak v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami, podľa ktorého musia byť tieto materiály a predmety vyrobené tak, aby za obvyklých alebo predvídateľných podmienok používania ich zložky neprechádzali do potravín v množstve, ktoré by mohlo ohroziť zdravie ľudí,“ informuje o tom hlavný hygienik SR Ján Mikas.



„Odporúčame spotrebiteľom, aby daný výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali, prípadne ho vrátili späť na miesto predaja,“ uviedol Mikas.