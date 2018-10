NECHALA: Funkčnosť Ústavného súdu je vyšší cieľ ako mocenské hry

Malá zmena ústavy a dvojice kandidátov

Návrh opozície

Bratislava 21. októbra (Teraz.sk) – Funkčný Ústavný súd (ÚS) SR je nevyhnutným prvkom právneho štátu a mal by byť pre poslancov parlamentu, aj prezidenta Andreja Kisku vyššou prioritou ako mocenské hry. Na margo hroziacej ústavnej krízy vo februári budúceho roka, kedy končí funkčné obdobie až deviatim z trinástich sudcov ÚS, to v diskusii na TABLET.TV povedal člen predsedníctva strany SPOLU – občianska demokracia Pavel Nechala.Dodal, že v tomto zmysle argumentovala aj Benátska komisia, ktorú prezident požiadal o výklad ústavy pri poslednom spore o vymenovávanie sudcov ÚS. Pokiaľ by sa legislatíva nezmenila, podľa Nechalu by mal parlament zvoliť osemnásť kandidátov na sudcov ÚS a prezident z nich vybrať a vymenovať deväť sudcov.Ak by sa však nepodarilo do februára budúceho roka, ÚS by mal len štyroch sudcov z trinástich.upozorňuje Nechala.dodáva.Keďže senáty ÚS sú trojčlenné, nevymenovanie nových sudcov do februára budúceho roka by sa dotklo aj ich fungovania.poznamenal Nechala.Malú zmenu ústavy, ktorá by sudcom ústavného súdu umožnila zotrvať vo svojich funkciách až do momentu menovania ich nástupcov, by však Pavel Nechala nepovažoval za dobré riešenie.povedal.Jednou zo stále otvorených otázok je, či má parlament zvoliť 18 kandidátov a prezident z nich vybrať deväť, alebo má parlament zvoliť deväť dvojíc kandidátov a prezident má z každej dvojice vybrať jedného. V prvom prípade má prezident oveľa väčší priestor ovplyvniť konečné zloženie skupiny kandidátov z hľadiska ich názorovej a politickej orientácie.tvrdí Nechala.pripomína.Na druhej strane, pokiaľ sa nezmení legislatíva, prezident podľa neho nemôže vymenovať menej ako polovicu zo zvolených kandidátov s odôvodnením, že ostatní podľa neho nespĺňajú kvalitatívne kritériá.poznamenal Nechala.Situácia by sa podľa neho zmenila, ak by parlament schválil novelu ústavy z dielne rezortu spravodlivosti.upozornil Nechala.dodal.Opozičné strany SaS, OĽaNO, Sme rodina a SPOLU – občianska demokracia zasa pripravilo pozmeňujúci návrh k ústavnej zmene pravidiel voľby sudcov Ústavného súdu SR, ktorú navrhuje ministerstvo spravodlivosti. Má štyri body. Opozičné strany žiadajú, aby boli sudcovia zvolení na rôzne dlhé funkčné obdobia a ústavný súd sa tak priebežne obmieňal, chcú zvýšiť väčšinu potrebnú na zvolenie kandidáta na 90 hlasov, vek ústavných sudov limitovať hornou hranicou 70 rokov a žiadajú tiež zmenu tajnej voľby kandidátov na verejnú.dodal Nechala. Opozičné strany sa podľa neho dohodli, že rokovať s ministrom bude poslanec SaS Alojz Baránik.vysvetlil Nechala.