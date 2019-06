Nedeľa a pondelok budú horúce, meteorológovia vydali výstrahy

V čase obeda, od 11.00 do 15.00 h, sa preto treba zdržiavať v interiéri a dodržiavať dostatočný pitný režim.

Bratislava 29. júna (TASR) - V nedeľu (30.6.) a v pondelok (1.7) čaká obyvateľov Slovenska opäť horúce počasie. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal výstrahy pred vysokými teplotami. Najteplejšie bude v pondelok na juhovýchode Slovenska, kde môže teplota vystúpiť až na 36 stupňov Celzia.



V nedeľu pre väčšinu územia Slovenska platia výstrahy 1. stupňa od 14.00 do 18.00 h. Výnimkou sú len okresy na severovýchode Slovenska. V rovnakom čase platia výstrahy v pondelok, tentoraz však pre väčší počet okresov. Pre juhozápadné Slovensko meteorológovia vydali výstrahu 2. stupňa.



Počas horúčav záchranári apelujú na ľudí, aby situáciu nepodceňovali a dbali na prevenciu. Vysoké vonkajšie teploty môžu totiž spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Záťaž predstavujú pre každý organizmus, najohrozenejšie sú však deti, seniori a chronickí pacienti.



V čase obeda, od 11.00 do 15.00 h, sa preto treba zdržiavať v interiéri a dodržiavať dostatočný pitný režim. Vodu treba podľa odborníkov piť aj vtedy, keď človek smäd necíti. Dospelý človek by mal podľa odborníkov počas dňa vypiť najmenej tri litre vody. V horúčavách sa odporúča obmedziť nápoje s obsahom cukru, chinínu, kávu i alkohol. Ideálna je obyčajná voda.