Na palube havarovaného lietadla boli štyria Slováci

Bratislava 10. marca (TASR) - Medzi obeťami havarovaného etiópskeho lietadla boli aj štyria Slováci. Potvrdilo to ministerstvo zahraničných vecí.uviedol tlačový odbor rezortu. Z úcty k obetiam a z dôvodu ochrany osobných údajov bližšie informácie neposkytol.Na palube lietadla Etiópskych aerolínií, ktoré sa v nedeľu ráno zrútilo krátko po štarte z letiska v Addis Abebe, boli cestujúci 33 národností vrátane 32 Keňanov a 17 Etiópčanov. Stroj vzlietol z Addis Abeby o 6.38 h SEČ, havaroval niekoľko minút po štarte a neprežil to ani jeden z ľudí nachádzajúcich sa na palube.Slováci boli medzi obeťami leteckých nehôd v zahraničí aj v minulosti. Pri páde športového lietadla v blízkosti mesta Veľká Kaniža na juhozápade Maďarska zahynula 6. júla 2002 posádka lietadla, ktorú tvorili dvaja slovenskí občania.Slovenské vojenské lietadlo AN-24 so 43 osobami na palube letiace z kosovskej Prištiny do Košíc havarovalo 19. januára 2006 na východe Maďarska. Na palube bolo 28 vojakov vracajúcich sa v rámci rotácie z vojenskej misie v Kosove, sedem osôb poskytujúcich metodickú pomoc a osem členov posádky. Nehodu prežil iba Martin Farkaš.Pri havárii lietadla spoločnosti Air France, ktoré smerovalo z brazílskeho Rio de Janeira do Paríža, 1. júna 2009 zahynulo 228 ľudí z viac než 30 štátov. Medzi nimi boli aj traja Slováci.