Nemci, ktorí sa zúčastnili na výsluchoch v kauze únosu, odcestovali

K únosu vietnamského podnikateľa a funkcionára tamojšej komunistickej strany Trinh Xuan Thanha z Berlína do Vietnamu malo dôjsť v júli 2017.

Bratislava 15. februára (TASR) - Nemeckí vyšetrovatelia, ktorí sa zúčastnili na výsluchoch štrnástich svedkov v prípade únosu vietnamského podnikateľa, už zo Slovenska odcestovali. TASR to potvrdili zdroje blízke slovenskej polícii.



"V priebehu tohto týždňa, konkrétne od 12. februára do 14. februára, bolo v priestoroch Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Prezídia Policajného zboru (PPZ) SR vykonaných na základe európskeho vyšetrovacieho príkazu, t.j. medzinárodnej právnej pomoci, o ktorú žiadali orgány Spolkového kriminálneho úradu Berlín, celkovo 14 výsluchov svedkov. Predmetné výsluchy vykonávala vyšetrovateľka expozitúry Bratislava Národnej protizločineckej jednotky (NPZJ) NAKA PPZ, pričom príslušníci nemeckej polície boli na vykonávaných výsluchoch len prítomní, tieto nevykonávali," objasnilo pre TASR Komunikačné oddelenie Prezídia Policajného zboru SR.



V rámci predmetnej právnej pomoci boli vykonané všetky výsluchy svedkov, ktoré nemecká strana požadovala a boli vykonané v rozsahu, ako ich požadovala. "K jednotlivým výsluchom, k identite vypočúvaných svedkov, k predmetu výsluchov, nie je možné z našej strany poskytnúť bližšie informácie, pretože nevykonávame samotné vyšetrovanie predmetnej veci, ale vykonávali sme úkony v zmysle medzinárodnej právnej pomoci. V tejto súvislosti upozorňujeme, že nemôžeme vykonávať úkony nad rámec právnej pomoci, t.j. vypočúvať svedkov, ktorí neboli uvedení v právnej pomoci. Nemôžeme ani poskytnúť žiadne ďalšie informácie z dôvodu, aby sme tým nezmarili alebo nesťažili vyšetrovanie a objasňovanie predmetnej veci vyšetrovanej nemeckou stranou," uviedlo ďalej Komunikačné oddelenie PPZ.



Na otázku TASR, či sa plánujú v budúcnosti ďalšie podobné výsluchy, Prezídium PZ uviedlo, že "nie je k tomu kompetentné sa vyjadriť, nakoľko toto je vecou nemeckých policajtov, aké úkony a kedy budú uskutočnené, a či vôbec ešte nejaké budú. Vyšetrovateľka expozitúry Bratislava NPZJ NAKA PPZ vykonáva len úkony v zmysle medzinárodnej právnej pomoci, a len a len na základe takejto právnej pomoci, čiže tieto otázky je potrebné adresovať orgánu, ktorý vykonáva samotné vyšetrovanie v predmetnej veci, t.j. Spolkový kriminálny úrad Berlín," dodalo Komunikačné oddelenie Prezídia PZ.



K únosu vietnamského podnikateľa a funkcionára tamojšej komunistickej strany Trinh Xuan Thanha z Berlína do Vietnamu malo dôjsť v júli 2017. Vietnamec bol v Nemecku v azylovom konaní, bol tak oficiálne chránený nemeckými úradmi. Nemecko preto vyšetruje možné porušenie medzinárodného práva Vietnamom, pričom sa zaoberalo aj možnou slovenskou stopou v únose, s možným zneužitím slovenského vládneho špeciálu.